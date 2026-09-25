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Tractor brandt helemaal uit tijdens het maaien in Waalwijk

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Tijdens het maaien van een weiland aan de Weteringweg in Waalwijk is vrijdagmorgen een tractor in brand gevlogen. De bestuurder zag tijdens het maaien ineens vlammen onder de motorkap verschijnen. Hij stapte van de tractor en waarschuwde de brandweer.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

De brandweer kwam uit voorzorg met verschillende wagens om een eventuele natuurbrand snel te doven. Er is daarom ook een schuimbluswagen en een waterwagen  ingezet.

Alle inzet kon niet voorkomen dat de tractor helemaal uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. 

Tractor vat vlam tijdens het maaien in Waalwijk (foto: Persbureau Heitink/Erik Haverhals).
Tractor vat vlam tijdens het maaien in Waalwijk (foto: Persbureau Heitink/Erik Haverhals).
De zwarte rook was van ver te zien (foto:Persbureau heitink/Erik Haverhals).
De zwarte rook was van ver te zien (foto:Persbureau heitink/Erik Haverhals).

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