Tractor brandt helemaal uit tijdens het maaien in Waalwijk

Tijdens het maaien van een weiland aan de Weteringweg in Waalwijk is vrijdagmorgen een tractor in brand gevlogen. De bestuurder zag tijdens het maaien ineens vlammen onder de motorkap verschijnen. Hij stapte van de tractor en waarschuwde de brandweer.

De brandweer kwam uit voorzorg met verschillende wagens om een eventuele natuurbrand snel te doven. Er is daarom ook een schuimbluswagen en een waterwagen ingezet.

Alle inzet kon niet voorkomen dat de tractor helemaal uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.