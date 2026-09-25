Henk huurt grond aan ‘de overkant’ door vrachtwagenverbod Merwedebrug

Dat vrachtwagens en touringcars ook de komende maanden niet over de Merwedebrug mogen, verbaast Henk Swijnenburg totaal niet. Hij heeft een eigen transportbedrijf in Werkendam en merkt elke dag de gevolgen van het verbod. Om die op te vangen, huurt hij zelfs een extra terrein aan de overkant, in Gorinchem.

“Dat het verbod tot het einde van het jaar zou duren, daar had ik al rekening mee gehouden”, zegt Henk over het nieuws dat vrachtwagens tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug kunnen. Als eigenaar van Swijnenburg Transport is hij wel gewend aan snel schakelen. Maar het verbod heeft grote gevolgen voor zijn bedrijf. Zijn vrachtwagens moeten 120 kilometer omrijden om vanuit Werkendam in Gorinchem te komen, aan de overkant van de Boven-Merwede. Daar zitten verschillende klanten van Henk. “We hebben dagelijks twintig ritten vanuit Gorinchem. Het is niet te doen om die allemaal 120 kilometer te laten omrijden.” 20.000 euro extra per week

Henk ging daarom, net als tijdens het verbod in 2016, op zoek naar een tijdelijke oplossing. “Ik ben gaan zoeken naar een tweede vestiging en die heb ik in Gorinchem gevonden. Daar huur ik een stuk grond waar de meeste van onze auto's staan.”