Henk huurt grond aan ‘de overkant’ door vrachtwagenverbod Merwedebrug
Dat vrachtwagens en touringcars ook de komende maanden niet over de Merwedebrug mogen, verbaast Henk Swijnenburg totaal niet. Hij heeft een eigen transportbedrijf in Werkendam en merkt elke dag de gevolgen van het verbod. Om die op te vangen, huurt hij zelfs een extra terrein aan de overkant, in Gorinchem.
“Dat het verbod tot het einde van het jaar zou duren, daar had ik al rekening mee gehouden”, zegt Henk over het nieuws dat vrachtwagens tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug kunnen. Als eigenaar van Swijnenburg Transport is hij wel gewend aan snel schakelen. Maar het verbod heeft grote gevolgen voor zijn bedrijf.
Zijn vrachtwagens moeten 120 kilometer omrijden om vanuit Werkendam in Gorinchem te komen, aan de overkant van de Boven-Merwede. Daar zitten verschillende klanten van Henk. “We hebben dagelijks twintig ritten vanuit Gorinchem. Het is niet te doen om die allemaal 120 kilometer te laten omrijden.”
20.000 euro extra per week
Henk ging daarom, net als tijdens het verbod in 2016, op zoek naar een tijdelijke oplossing. “Ik ben gaan zoeken naar een tweede vestiging en die heb ik in Gorinchem gevonden. Daar huur ik een stuk grond waar de meeste van onze auto's staan.”
Het vrachtwagenverbod kost de transportondernemer naar schatting 20.000 euro extra per week. De extra huurkosten wegen volgens hem niet op tegen de kosten van het omrijden.
Naast de financiële gevolgen mist Henk vooral het contact met zijn chauffeurs. “We zijn een echt familiebedrijf. Je kent alle mensen. Het is ons kent ons. Maar je ziet de chauffeurs nu niet meer omdat ze hun auto in Gorinchem parkeren.”
Hoop op ontheffing
Henk hoopt dat de overheid met een compensatieregeling komt voor het omrijden. Ook denkt hij aan andere maatregelen. “Ik hoop dat er gekeken wordt naar de regio hier. Misschien kunnen ze iets verzinnen, zoals ontheffingen, om bijvoorbeeld in de nacht wel over de brug te komen.”
Henks grootste vrees is dat het verbod blijft gelden tot de nieuwe brug klaar is. Dat is pas in 2031. En dat is voor hem te laat. Over twee jaar kan hij niet meer terecht op het stuk grond in Gorinchem, want daar komen nieuwe huizen.
In 2016 verhuisde Henk met zijn bedrijf naar de huidige plek. Met de kennis van nu had hij een andere keuze gemaakt. “Eigenlijk had ik moeten bouwen in Gorinchem.”
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