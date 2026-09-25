Vrachtwagenverbod op Merwedebrug geldt tot zeker einde van het jaar

Vrachtwagens en touringcars mogen in ieder geval tot het einde van het jaar niet over de Merwedebrug op de A27. Rijkswaterstaat onderzoekt nog altijd de constructie van de brug en denkt pas eind dit jaar duidelijkheid te hebben of die weer geschikt is voor zwaar verkeer. Tot die tijd blijft het vrachtwagenverbod van kracht.

Vrachtverkeer mag sinds juli niet meer over de brug tussen Werkendam en Gorinchem rijden. Op meerdere plekken bleek het staal in de boogconstructie minder sterk dan eerder werd gedacht. Rijkswaterstaat verwacht aan het einde van het jaar meer te weten over de gevolgen. “We zijn bezig met vervolgonderzoeken en scenario’s aan het ontwikkelen. Aan het einde van het jaar hopen we meer te weten over wat we met de brug kunnen doen. En of dat zou kunnen betekenen dat het vrachtverkeer weer terug kan komen”, zegt Guido Debeus van Rijkswaterstaat. Klap voor transportbedrijven

De sluiting van de Merwedebrug was voor transportbedrijven een grote klap. Dagelijks rijden er zo'n 18.000 vrachtwagens over de brug. Swijnenburg Transport zei eerder dat de sluiting het bedrijf wekelijks 5 tot 10.000 euro extra zou kosten.