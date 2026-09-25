Merwedebrug is drie dagen dicht, vooral vrijdag veel hinder verwacht

De Merwedebrug op de A27 is de komende drie dagen in beide richtingen dicht. De brug wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt. De weg is dicht tussen Werkendam en Gorinchem. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting vooral vrijdagmiddag voor veel overlast zorgt. Het advies: vertrek op tijd.

De afsluiting zorgt voor een uur extra reistijd. De brug ging donderdagavond om negen uur volledig dicht voor verkeer vanwege de wegwerkzaamheden. Maandagochtend om vijf uur gaat de brug weer open. Naast de Merwedebrug bouwt Rijkswaterstaat een nieuwe brug. De 'oude' brug krijgt nu een dunnere en lichtere asfaltlaag zodat die brug minder zwaar belast wordt. Zo kan de brug tijdens de werkzaamheden veilig gebruikt worden. Het verminderen van het gewicht van de brug doet niets af aan het huidige verbod voor vrachtwagens en touringcars. De brug blijft ook na het aanbrengen van de nieuwe asfaltlaag dicht voor deze zwaardere voertuigen.

Snelheid op brug moet omlaag

Na de werkzaamheden mag er nog maar 70 kilometer per uur over de brug, waar de A27 overheen loopt. Dat is nodig omdat er hoogteverschillen tussen stukken asfalt kunnen ontstaan. In juli besloot Rijkswaterstaat dat vrachtwagens en touringcars niet meer over de brug mochten rijden omdat de stalen boogconstructie op meerdere plekken minder sterk bleek dan eerder werd gedacht. Nog meer wegafsluitingen dit weekend

In het weekend van vrijdag 25 tot en met maandag 28 september is ook de A59 dicht, tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Empel richting Den Bosch. In de nacht van 23 tot en met 27 september sluit Rijkswaterstaat de A2 tussen Everdingen en Deil, vanwege groot onderhoud. Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.