Opmerkelijk: politie toont herkenbare foto van minderjarige verdachte

De politie heeft een herkenbare foto verspreid van een jongen van vermoedelijk tussen de 13 en 15 jaar. Hij wordt ervan verdacht dat hij met een babbeltruc een hoogbejaarde man in Eindhoven heeft bestolen. De politie deelde de foto vrijdagmorgen. Dat een minderjarige verdachte zo in beeld komt, is uitzonderlijk. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het gerechtvaardigd door de ernst van de diefstal en de kans dat het opnieuw gebeurt. Deskundigen zijn verdeeld.

Het slachtoffer liet de tiener op zondag 19 april binnen na een telefonische babbeltruc. De jongen zou een kistje ophalen dat een klusjesman eerder in het huis had laten liggen. Aan de telefoon kreeg de man te horen dat de inhoud gevaarlijk was. Hij moest dus vooral niet zelf naar het kistje gaan zoeken. Alerte thuishulp

Eenmaal binnen vulde de jongen een kussensloop met kostbaarheden van de oude man. Daarna ging hij er snel vandoor. Hij kon niet voorkomen dat de thuishulp, die net was aangekomen, een foto van hem maakte. Zij had er een slecht gevoel bij. De politie liet die foto een week lang wazig zien op haar website en sociale media. Omdat de tiener zich daarna niet meldde, besloot de officier van justitie de foto zonder blur te verspreiden.



Brutaal en gepland

Volgens het OM wordt altijd beoordeeld of zo'n inbreuk op de privacy gerechtvaardigd is. Het OM spreekt van "een brutaal en ernstig delict dat bovendien gezamenlijk en duidelijk gepland is" en vreest dat het opnieuw gebeurt. De jongen had een week de tijd om zich te melden. Omdat hij dat niet deed, wordt hij nu herkenbaar getoond om de zaak op te lossen.

Privacyexpert Pieter van Oordt kan zich vinden in deze redenering. "Het voldoet aan alle juridische regels. Het heeft ook een afschrikwekkende functie voor jongeren." Twijfels over foto

Andere deskundigen zijn kritischer. Lotte Houwing van Bits of Freedom, een organisatie die zich inzet voor mensenrechten, vindt het verspreiden van een herkenbare foto van een tiener buitenproportioneel. "Hij is slechts verdacht en niet veroordeeld. Stel dat een rechter hem vrijspreekt, dan is hij zwaar benadeeld." Volgens Houwing kan de foto wel worden verwijderd, maar verdwijnt die nooit helemaal van internet. "Die jongen is nu rond de 14, dat is een kwetsbare leeftijd." Ook criminoloog Jesper van der Kemp heeft veel vragen. "Is dit wel proportioneel? Juridisch zal het wel mogen, maar het is zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt." Hij vraagt zich af of de impact van de beroving in verhouding staat tot de impact van het delen van een herkenbare foto van een minderjarige jarige. En of echt alles is gedaan om de jongen op te sporen. Kans op strafvermindering

Toch ziet Van der Kemp ook een klein lichtpuntje voor de tiener, die zich nu misschien publiekelijk veroordeeld voelt. "De kans is groot dat, mocht hij veroordeeld worden, hij strafvermindering krijgt omdat er zo'n ingrijpende opsporingsmethode is ingezet."