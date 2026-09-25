340 kilometer file tijdens de spits: 'Wacht nog even met naar huis gaan'

Het is ongekend druk op de Brabantse wegen. Op het hoogtepunt van de vrijdagmiddagspits stond er zo'n 340 kilometer file. Heleen de Geest van de ANWB kan zich niet herinneren dat het de afgelopen jaren in Brabant zó druk was.

Door de afsluiting van de Merwedebrug en werkzaamheden aan de A2 staat het verkeer op veel wegen muurvast. Op meerdere snelwegen loopt de vertraging op tot een uur.