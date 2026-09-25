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340 kilometer file tijdens de spits: 'Wacht nog even met naar huis gaan'
• Aangepast
Het is ongekend druk op de Brabantse wegen. Op het hoogtepunt van de vrijdagmiddagspits stond er zo'n 340 kilometer file. Heleen de Geest van de ANWB kan zich niet herinneren dat het de afgelopen jaren in Brabant zó druk was.
Door de afsluiting van de Merwedebrug en werkzaamheden aan de A2 staat het verkeer op veel wegen muurvast. Op meerdere snelwegen loopt de vertraging op tot een uur.
Dit zijn de grootste vertragingen:
- A2 richting Utrecht: 60 minuten vertraging tussen Boxtel en Waardenburg.
- A2 richting Eindhoven: 60 minuten vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel.
- A16 richting Rotterdam: 60 minuten vertraging tussen Breda-West en Dordrecht-Centrum. Een vrachtwagen staat hier stil met een kapotte versnellingsbak.
- A4 richting Rotterdam: 50 minuten vertraging door een ongeluk bij Bergen op Zoom. De rechterrijstrook is dicht en er staat 9 kilometer file.
- A4 richting Rotterdam: 30 minuten vertraging bij Dinteloord door een ongeval. De rijbaan is afgesloten. Verkeer wordt vanaf knooppunt Zoomland omgeleid via de A58, A17 en A59 richting Roosendaal.
- A16 richting Breda: 45 minuten vertraging tussen knooppunt Terbregseplein en knooppunt Klaverpolder.
- A4 richting Rotterdam: 40 minuten vertraging tussen Steenbergen en knooppunt Sabina.
- A50 richting Oss: 35 minuten vertraging tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein.
- N267 richting Andel: 50 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg.
Eerst koffie
"Tegen mensen die nu op het punt staan om naar huis te gaan, zou ik zeggen: wacht nog even", zegt De Geest in radioshow De Piepende Banden Show op Omroep Brabant. "Pak eerst nog een kop koffie. Dat lijkt me een goed idee." De ANWB verwacht dat de verkeershinder nog uren aanhoudt.
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