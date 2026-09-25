'Opmerkelijk lange files' door afsluiting van Merwedebrug

De avondspits is vrijdag vroeg begonnen voor automobilisten die in het midden van het land de Waal en andere rivieren willen oversteken. Omdat de Merwedebrug vrijdag is afgesloten voor werkzaamheden, staan op veel alternatieve routes al sinds de ochtend 'opmerkelijk lange files', zegt een woordvoerder van de ANWB.

De Merwedebrug , waar de A27 overheen gaat, is tot en met maandagochtend vijf uur dicht voor het aanbrengen van een nieuwe, dunnere asfaltlaag.

De files gaan waarschijnlijk nog uren duren. Op de A2 staan rond 13.00 uur tussen Den Bosch en Utrecht in beide richtingen files van ongeveer vijftig minuten.

Op de A16, van Breda naar Rotterdam, duurt de vertraging twintig minuten. Ook op de A4 naar Rotterdam heeft het verkeer tussen Steenbergen en knooppunt Sabina twintig minuten vertraging. Op wegen van en naar deze snelwegen is het verkeer eveneens vertraagd.

De werkzaamheden zijn nodig om de brug lichter te maken. Zo is die beter bestand tegen de effecten van de bouw van de nieuwe Merwedebrug er pal naast. Het verbod op vrachtverkeer blijft nodig.

Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.