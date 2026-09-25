Zo druk was het vrijdag op de Brabantse wegen: 340 kilometer file

Het was ongekend druk op de Brabantse wegen. Op het hoogtepunt van de vrijdagmiddagspits stond er zo'n 340 kilometer file. Heleen de Geest van de ANWB kon zich niet herinneren dat het de afgelopen jaren in Brabant zó druk was.

Door de afsluiting van de Merwedebrug en werkzaamheden aan de A2 stond het verkeer op veel wegen muurvast. Op meerdere snelwegen liep de vertraging op tot een uur. Ook om acht uur 's avonds zijn de grootste vertragingen nog niet verdwenen. Op de A16 richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en Dordrecht nog altijd twintig minuten file. Op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg bedraagt de vertraging eveneens twintig minuten.

Eerst koffie

"Tegen mensen die nu op het punt staan om naar huis te gaan, zou ik zeggen: wacht nog even", zei De Geest vrijdagmiddag in de radioshow De Piepende Banden Show op Omroep Brabant. "Pak eerst nog een kop koffie. Dat lijkt me een goed idee."