Politie zet deel van park in Eindhoven af om verdachte tas

De politie heeft vrijdag aan het einde van de middag uit voorzorg een deel van een park aan de Kortonjolaan in Eindhoven afgezet met politielinten. Daar ligt een verdacht pakketje: een zwarte plastic tas naast een prullenbak.

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Een explosievenexpert van de politie heeft de tas onderzocht en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. Naast de EOD is ook de forensische opsporing aanwezig voor sporenonderzoek.