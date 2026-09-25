'Rini was een icoon': Sint Willebrord mist wielerheld Wagtmans

In Sint Willebrord gonst vrijdag de naam van Rini Wagtmans op straat, in de supermarkt en bij de sportclub. Sportliefhebber of niet, iedereen in het dorp is het erover eens. "Rini was een icoon en zoveel meer dan een wielrenner uit de Tour de France", zoals dorpsbewoner André Wijnings gezamenlijke gevoel verwoord.

Wijnings kent Wagtmans zijn hele leven al. "Ik zat natuurlijk voor de buis toen Rini etappes in de Tour won en zelfs een dag de gele trui mocht dragen. Dat was wat. Ons dorp had de geletruidrager geleverd." Levend uithangbord

De profcarrière van Wagtmans duurde maar kort. Op 26-jarige leeftijd moest hij stoppen door hartproblemen. "Maar dat nam niet weg dat hij voor ons een heldenstatus had", vertelt Wijnings. En Wagtmans was volgens hem zoveel meer dan een topsporter. "Hij was erg betrokken en zette zich in voor de politiek. Hij was heel toegankelijk en een aangenaam mens. Hij was een levend uithangbord voor Sint Willebrord."