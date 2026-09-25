'Rini was een icoon': Sint Willebrord mist wielerheld Wagtmans
In Sint Willebrord gonst vrijdag de naam van Rini Wagtmans op straat, in de supermarkt en bij de sportclub. Sportliefhebber of niet, iedereen in het dorp is het erover eens. "Rini was een icoon en zoveel meer dan een wielrenner uit de Tour de France", zoals dorpsbewoner André Wijnings gezamenlijke gevoel verwoord.
Wijnings kent Wagtmans zijn hele leven al. "Ik zat natuurlijk voor de buis toen Rini etappes in de Tour won en zelfs een dag de gele trui mocht dragen. Dat was wat. Ons dorp had de geletruidrager geleverd."
Levend uithangbord
De profcarrière van Wagtmans duurde maar kort. Op 26-jarige leeftijd moest hij stoppen door hartproblemen. "Maar dat nam niet weg dat hij voor ons een heldenstatus had", vertelt Wijnings.
En Wagtmans was volgens hem zoveel meer dan een topsporter. "Hij was erg betrokken en zette zich in voor de politiek. Hij was heel toegankelijk en een aangenaam mens. Hij was een levend uithangbord voor Sint Willebrord."
Ook de eigenaar van de plaatselijke fietsenzaak heeft warme herinneringen aan Wagtmans. "Het was wel even schrikken toen ik hoorde dat Rini was overleden. Hij was een promotor van het dorp en die oude filmpjes van Rini die daar over de Champs-Élysées rijdt, zijn legendarisch. Rini was ook een fijn mens. Hij heeft tot het laatst toe mensen geholpen hier in het dorp."
Ereburger
De gemeente Rucphen, waar Sint Willebrord onder valt, heeft vrijdag "met droefheid" kennisgenomen van het overlijden van ereburger Wagtmans. Volgens de gemeente verliest Rucphen een markante inwoner en een groot ambassadeur van Sint Willebrord. Het is ook een wielerpersoonlijkheid die onlosmakelijk met de gemeente verbonden is.
Rucphen noemt Wagtmans "een renner van formaat". Hij won etappes in de Tour de France en de Vuelta en droeg een dag de gele trui. Hij stond bekend om zijn aanvallende stijl en zijn uitzonderlijke kwaliteiten als afdaler.
"Met zijn herkenbare witte haarlok, die hem de bijnaam 'de witte bles' opleverde, was hij een persoonlijkheid die in het peloton én daarbuiten niet onopgemerkt bleef", schrijft de gemeente.
Condoleanceregister
Wagtmans werd in 2025 ereburger van de gemeente Rucphen. In de centrale hal van het gemeentehuis ligt een papieren condoleanceregister. Daarin kun je je medeleven betuigen.