Trein ramt auto op spoorwegovergang in Udenhout, twee mensen gewond

Twee mensen zijn gewond geraakt doordat een trein een auto raakte op de spoorwegovergang aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout. Dat gebeurde vrijdagmiddag rond half vijf. De trein reed ongeveer 130 kilometer per uur en botste tegen de voorkant van de auto.

Volgens omstanders reed de bestuurder door terwijl de spoorbomen al naar beneden gingen. Omstanders zouden nog hebben geroepen dat de bestuurder achteruit moest rijden, omdat de trein eraan kwam. Dat lukte niet op tijd.

Geraakt door motorkap

De bestuurder raakte gewond en is nagekeken door ambulancepersoneel. Ook een van de omstanders die de bestuurder probeerde te waarschuwen, is licht gewond. Die zou zijn geraakt door een rondvliegende motorkap.

De ravage is groot. Hulpdiensten en ProRail zijn aanwezig om de gevolgen van het ongeluk af te handelen. Het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch ligt volgens de NS tot zeker 19.00 uur stil. Ook de Kreitenmolenstraat blijft voorlopig afgesloten.

Eerder ongeluk

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op deze spoorwegovergang. Ongeveer een jaar geleden raakte een trein hier ook een auto. Daarin zaten een vrouw en haar baby. Ondanks de harde klap kwamen zij ervanaf met lichte verwondingen.