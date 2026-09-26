Geliefde kerst-kringloopwinkel lijkt gered, maar vertrekt wel uit Eindhoven

De populaire Kerstkringloopwinkel in Eindhoven lijkt gered. De winkel verhuist naar Nuenen, nadat het gedwongen moest vertrekken uit hun pand in winkelcentrum WoensXL in Eindhoven. De kerstkringloop zat daar de afgelopen vijf jaar in het voormalige Zeeman-pand, maar daar komt nu horeca in.

Een maand geleden was het nog de vraag of de Kerstkringloopwinkel van Stichting Team Lekker Belangrijk bleef bestaan . "Maar door alle media-aandacht toen hebben we heel veel aanbiedingen gekregen van mensen met een leegstaand pand", vertelt initiatiefnemer Hub van Loon aan Studio040 . De gemeente Eindhoven wilde ook helpen, maar had geen panden die groot genoeg waren voor de kerstkringloop.

De Kerstkringloopwinkel richt zich sinds 2018 op mensen met een kleine beurs. Bezoekers kunnen er terecht voor betaalbare kerstspullen, zodat ook gezinnen die minder te besteden hebben hun huis in kerstsfeer kunnen brengen. Met de verkoop van de spullen worden tegelijkertijd tienduizenden euro's ingezameld voor goede doelen.

Autoshowroom

De verhuizing is nog niet helemaal rond, maar Van Loon gaat er vanuit dat het goed komt. "We wachten alleen nog op een omgevingsvergunning van de gemeente, maar die zijn ons erg goed gezind en helpen graag mee." De nieuwe locatie van de winkel is een voormalige autoshowroom van 695 vierkante meter aan de Opwettenseweg in Nuenen.

En dat betekent dat er meer dan voldoende ruimte is voor de Kerstkringloopwinkel. Al denkt Van Loon dat ook dit nieuwe pand zo vol kerstdecoraties staat. "We hebben twee zeecontainers, twee verhuisboxen van tien kuub en zo’n 130 rolcontainers voorraad met kerstversiering. Daarnaast zijn er ook nog vrijwilligers met volle garages aan versiering.”

Vrijwilligers

De Kerstkringloopwinkel wordt volledig gerund door vrijwilligers. Zij komen vooral uit de omgeving van het Eindhovense stadsdeel Woensel. “Ik heb van de vrijwilligers nog niet gehoord dat ze het erg vinden om naar Nuenen te komen. Het is eigenlijk gewoon de straat uitfietsen en je bent er”, vertelt Van Loon.

Volgens hem vervult de kringloopwinkel niet alleen een maatschappelijke rol door geld in te zamelen voor goede doelen en kerstversiering betaal te houden voor mensen met een kleine beurs. De winkel biedt vrijwilligers ook de mogelijkheid om bezig te blijven en iets goeds te doen voor de samenleving.