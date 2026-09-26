100 beschonken minderjarigen weggestuurd op festival: 'Rust op het terrein'

Festival CityFest in Veldhoven heeft vrijdagavond meer dan honderd minderjarigen niet toegelaten omdat ze alcohol hadden gedronken. Bij de ingang doen beveiligers dit weekend bij alle jongeren een blaastest. "In het verleden lagen ze soms laveloos tegen de hekken", zegt organisator Renzo Dielesen.

Meer rust op terrein Dielesen merkte een aantal jaar geleden dat alcoholgebruik bij minderjarigen op het festival voor steeds meer problemen zorgde. "Jongeren lagen laveloos tegen de hekken, verstopten drank in de bosjes rondom het terrein of gooiden drank over de hekken. Dat laatste gebeurt nog steeds wel eens, maar we merken wel dat er veel meer rust op en rondom het terrein is."

Het is eigenlijk simpel. De minderjarige feestgangers moeten zich melden bij een aparte ingang. Daar staan ze even in de rij, want iedereen moet blazen in een alcoholtester. Is het lampje groen, dan heeft de jongere niet gedronken en mag diegene gewoon het terrein op. Maar wordt het apparaatje rood, dan is er alcohol in het spel en moet de jongere naar huis.

Veel festivals laten jeugd onder de 18 jaar niet toe vanwege drankgebruik, maar CityFest heeft een andere oplossing. "We willen dat het festival ook voor jongeren toegankelijk is én dat iedereen een veilige avond heeft", vertelt Dielesen. "Daarom doen we een blaastest."

Volgens de organisator hadden bij vorige edities soms wel tientallen jongeren véél te veel gedronken. "En misschien wel honderden hadden 'gewoon' wat gedronken, al kon dat natuurlijk ook al niet. Dat leidde soms tot aanhoudingen door de politie of kinderen die door hun ouders werden opgehaald."

Toch drinken op terrein?

Dat moest anders. De blaastest werd ingevoerd en ook dit jaar worden de jongeren bij de ingang weer gecontroleerd. Dielesen is zich ervan bewust dat de minderjarigen die nuchter binnenkomen alsnog via anderen op het terrein aan alcohol kunnen komen.

"Bijvoorbeeld als een 18-plusser alcohol haalt en de beker aan een minderjarige geeft. Daar zitten onze beveiligers bovenop, maar we kunnen natuurlijk nooit helemaal voorkomen dat het gebeurt. Toch scheelt het al als ze nuchter binnenkomen", zegt hij.

Jongeren snappen maatregel

Volgens de organisator zijn veel mensen blij met de maatregel en zijn ook de jongeren zelf vaak begripvol. Bezoeker Ella van Popering (15) sluit zich daarbij aan. "Ik vind het wel goed, anders zijn er veel bezopen mensen en dan is het gelijk een stuk minder gezellig."

Nienke de Roo (15) is het met haar eens. "Ik denk dat het nodig is, anders zouden ze het niet invoeren. Ik zie veel leeftijdgenoten die drinken voordat ze 18 zijn. Veel meer dan zou moeten. Ik ben niet zo'n drinker. Je kan het ook gewoon gezellig hebben zonder drankje."

CityFest is een van de weinige festivals die een alcoholcontrole aan de deur doet. Volgens kinderartsen is dat jammer, want het is volgens hen wel een goed idee. "Nuchter binnenkomen heeft een positief effect. Je gaat dan nadenken waarom je naar een feest gaat en wat je gaat doen", zegt kinderarts Nico van der Lely bijvoorbeeld bij RTL Nieuws.