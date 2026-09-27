Deze schilder kan Van Gogh wel erg goed nadoen: 'Gesneden koek'
Hennie Agten uit Helmond schildert al sinds 1964 werken van Vincent van Gogh na. En dat doet hij zo goed, dat je zomaar het idee zou kunnen krijgen dat je naar een echte Van Gogh staat te kijken. De aardappeleters schilderde hij al zes keer na. Zaterdag liet hij zijn schilderijen zien in het Kostershuisje, het oudste huisje van Nuenen, vlak bij de plek waar Van Gogh woonde en zijn studio had.
Hennie begint gewoon met een stift als hij iets nieuws gaat schilderen. "Maar ik hou me nooit aan de lijnen", zegt hij. "Ik ga er altijd overheen."
Collse Watermolen
In het Kostershuisje werkt Hennie zaterdag aan een herfstschilderij. "De Collse Watermolen hier. En die ga ik aan elkaar schilderen met vier andere elementen. Ik doe altijd iets aparts."
Over een wat simpeler schilderij doet Hennie vijftien uur. Voor een precieze kopie kan hij moeilijk een tijd noemen. "De aardappeleters is voor mij gesneden koek. Die heb ik al zes keer gemaakt. Die ken ik uit mijn hoofd. Er zitten fouten in. Die haal ik eruit. Maar met andere dingen moet ik me toch meer concentreren om het echt mooi te doen."
Nooit zwart
Hennie zegt dat hij alle werken van Van Gogh heeft nageschilderd. "Hij heeft voor mij geen geheimen meer. Ik weet precies welke kleuren hij gebruikte. Nooit zwart, maar Pruisisch blauw."
Hennie is een bekende verschijning in Nuenen en zegt zelfs een fanclub in België te hebben. "Van 180 man. Daar ben ik best trots op."
Hennie houdt van de touch en de sfeer van Van Gogh. "Het Kostershuisje heeft hetzelfde plafond als De aardappeleters. Hoe mooi is dat? Dat vind je toch nergens. Ik ben hier zo blij mee, dat ik hier terecht kon. Ik blijf hier ook slapen."
Een gulden per dag
Hennie heeft het huisje volgezet met zijn Van Goghs, zodat bezoekers ze kunnen bekijken. Aan de wand hangt een groot doek met De aardappeleters. "Het moeilijkste is het licht van de lamp dat op de gezichten valt", zegt Hennie.
"Ik word vooral aangetrokken door de kop van Gordina de Groot. Daar betaalde Vincent een gulden per dag voor, dat ze model voor hem stond. Zij is het mooiste model."
Goedkope potloden
Hennie maakt ook schetsen, ook in de stijl van Van Gogh. "Ik maak er vaak drie achter elkaar." Hij laat schetsen zien van ruwe handen. "Ik probeer echt die knokige handen te vangen: hoe houden ze een lepel vast? Je moet dat gewoon beheersen als kunstenaar."
Wil je zelf eens een poging wagen om de grote meesters na te doen? Koop dan geen dure spullen, vindt Hennie. "Mensen kopen de meest dure dingen om te tekenen en te schilderen", zegt hij. "Helemaal niet nodig. Twee potloden van 95 cent, daar werk ik mee als ik schets. Het zit hem niet in het potlood. Het zit in je hoofd. Dat heb ik al vanaf dat ik zeven was."