Deze schilder kan Van Gogh wel erg goed nadoen: 'Gesneden koek'

Hennie Agten uit Helmond schildert al sinds 1964 werken van Vincent van Gogh na. En dat doet hij zo goed, dat je zomaar het idee zou kunnen krijgen dat je naar een echte Van Gogh staat te kijken. De aardappeleters schilderde hij al zes keer na. Zaterdag liet hij zijn schilderijen zien in het Kostershuisje, het oudste huisje van Nuenen, vlak bij de plek waar Van Gogh woonde en zijn studio had.

Hennie begint gewoon met een stift als hij iets nieuws gaat schilderen. "Maar ik hou me nooit aan de lijnen", zegt hij. "Ik ga er altijd overheen." Collse Watermolen

In het Kostershuisje werkt Hennie zaterdag aan een herfstschilderij. "De Collse Watermolen hier. En die ga ik aan elkaar schilderen met vier andere elementen. Ik doe altijd iets aparts." Over een wat simpeler schilderij doet Hennie vijftien uur. Voor een precieze kopie kan hij moeilijk een tijd noemen. "De aardappeleters is voor mij gesneden koek. Die heb ik al zes keer gemaakt. Die ken ik uit mijn hoofd. Er zitten fouten in. Die haal ik eruit. Maar met andere dingen moet ik me toch meer concentreren om het echt mooi te doen."

Nooit zwart

Hennie zegt dat hij alle werken van Van Gogh heeft nageschilderd. "Hij heeft voor mij geen geheimen meer. Ik weet precies welke kleuren hij gebruikte. Nooit zwart, maar Pruisisch blauw." Hennie is een bekende verschijning in Nuenen en zegt zelfs een fanclub in België te hebben. "Van 180 man. Daar ben ik best trots op."

Hennie Agten bij zijn versie van de Aardappeleters (foto: Alice van der Plas).