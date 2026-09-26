Ongeneeslijk zieke motorrijders halen duizenden euro's op met monstertocht

Hans en Jan zijn vrienden, ze zijn gek op Harley Davidsons en hebben allebei een ongeneeslijke vorm van kanker. Samen maakten ze dit jaar een motortocht door de Verenigde Staten. Ze haalden daarmee 30.000 euro op voor onderzoek naar kanker en voor de oncologie-afdeling van het Amphia-ziekenhuis in Breda. Zaterdag werd de cheque overhandigd.

170 toeterende Harley Davidsons zorgen zaterdag voor een oorverdovend geluid bij het Amphia Ziekenhuis in Breda. De motorrijders maken een extra rondje langs de hoofdingang om twee bijzondere mannen te steunen. Hans Delwel (61) uit Steenbergen en Jan de Blaaij (55) uit Breda zijn allebei ongeneeslijk ziek. Toch stapten ze deze zomer samen op de motor voor een tocht van 21.000 kilometer door de Verenigde Staten. De actie levert 30.000 euro op voor kankeronderzoek en de oncologieafdeling van het Amphia. Medicatie in de bagage

Hans en Jan zijn zaterdag het middelpunt van de groep als ze hun cheque komen overhandigen. Eerder die dag reden ze nog een Charity Ride door Nederland. Jan reed alleen het laatste stukje mee. Hij is nog niet voldoende hersteld van zijn laatste bestraling in het Amphia. Ondanks hun ziekte besloten de twee Harley-liefhebbers deze zomer twee maanden door de Verenigde Staten te rijden. Met hun medicatie in de bagage begonnen ze aan hun avontuur. “Het hoognodige aan pillen hadden we meegenomen”, vertelt Hans. “En als het nodig was, dan was er paracetamol”, vult Jan aan. Vanuit het Amphia werden de twee tijdens hun reis op de voet gevolgd. “We konden onze dokters altijd bereiken als er iets zou zijn. Dat was een heel fijn gevoel.”

21.000 kilometer

In twee maanden legden de mannen 21.000 kilometer af. Onderweg ontmoetten ze talloze mensen en maakten ze nieuwe vrienden. Via Harley-dealers kwamen ze in contact met Amerikaanse motorrijders. “Die reden een stukje met ons mee, of ze boden ons een slaapplaats aan en ze doneerden voor onze actie.” Hans zegt daardoor met een ander beeld van Amerikanen te zijn teruggekomen. “Wij hebben gemerkt dat mensen daar ook echt om elkaar geven.” Zaterdag staat het tweetal tussen honderden andere motorvrienden bij het Amphia. De steun raakt ze zichtbaar. Met tranen in hun ogen kijken ze naar de enorme groep Harley-rijders. “Het is fantastisch”, zegt Hans. “We hebben echt iets neergezet voor de toekomst.” De mannen vallen elkaar geëmotioneerd in de armen. Huiskamer voor kankerpatiënten

Hans en Jan hebben allebei lymfeklierkanker en zullen niet meer genezen. Tijdens hun behandelingen lagen ze langere tijd in het ziekenhuis. Wat ze daar misten, was een plek waar ze rustig met familie of lotgenoten konden zitten. Een soort huiskamer in het ziekenhuis. Het idee voor de sponsortocht ontstond daaruit. De opbrengst van 30.000 euro gaat naar kankeronderzoek en de oncologieafdeling van het Amphia. Een deel van het geld wordt gebruikt voor de komst van zo'n huiskamer. 'Die huiskamer blijft'

“Dit doet me echt heel veel”, zegt Tanja Rozenbrand van de oncologieafdeling. “Jan en Hans hebben kanker, dat brengt zware behandelingen en veel onzekerheid met zich mee. En tussen al die uitdagingen zetten zij zich ook nog in om onze afdeling mooier te maken.” Voor Hans en Jan is het een mooie manier om iets terug te doen voor het ziekenhuis dat hen behandelt. “Je kunt een bloemetje geven, maar dat is na een week weer weg. Die huiskamer blijft.”