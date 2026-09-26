Gedwongen asielopvang en de kerstkringloop: dit gebeurde vandaag

Van een gedwongen plaatsing van asielopvang die in veel gemeentes haast onvermijdelijk lijkt, tot de klompen van Elton John en Máxima. Dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag gelezen moet hebben.

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De meeste Brabantse gemeenten stellen zo strenge eisen aan asielopvang dat gedwongen plaatsing door het Rijk waarschijnlijk onvermijdelijk is. Van de ruim 13.000 benodigde plekken zijn er pas 6000 gerealiseerd.



Zes gemeenten moeten al uitleg komen geven in Den Haag. De grote blokkade? Gemeenten willen vooral kleine, tijdelijke opvanglocaties, terwijl de wet juist meerjarige plekken vereist. Het COA waarschuwt dat alles kleinschalig 'onhaalbaar en onbetaalbaar' wordt.

Hier lees je de analyse. Gedwongen opvang van asielzoekers lijkt onvermijdelijk door eisen gemeenten

Een simpel ansichtkaartje bleek voor Ria (76) uit Made de sleutel tot hulp in haar verwaarloosde tuin én een nieuwe vriendschap. Via het initiatief Buurtgenoten Made schreef ze haar hulpvraag op een kaartje, dat bij buurman Harry (72) in de bus kwam.



Nu komt hij regelmatig koffiedrinken na het tuinieren. Het project richt zich op 'vraagverlegenheid': mensen die wel hulp nodig hebben, maar niet durven vragen. Met speciale ja-ja-stickers kunnen buren laten zien dat ze openstaan voor hulpvragen.

Lees hier haar verhaal. Met een simpel kaartje durfde Ria (76) haar buren om hulp te vragen

Het steevaste hoogtepunt van de zaterdag. Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt deze week weer diverse natuurvragen. Waarom staan blauwe reigers massaal bij koeien in de wei? Runderen zijn onbewuste bondgenoten: door hun grazen veroorzaken ze beweging onder insecten, kikkers en muizen perfect prooivoer voor reigers.



Ook passeren de revue: een 'blinde bij' die geen bij is en niet blind, een eetbare biefstukzwam die zuur wordt als je te lang wacht, en rode Amerikaanse rivierkreeften die over land kunnen lopen.

Check het hier. Frans weet hoe het kan dat reigers en koeien zo goed samengaan

De populaire Kerstkringloopwinkel verhuist van Eindhoven naar Nuenen. Na vijf jaar in winkelcentrum WoensXL moest de winkel gedwongen vertrekken omdat er horeca komt.



Door alle media-aandacht volgden tientallen aanbiedingen voor nieuwe panden. De keuze viel op een voormalige autoshowroom van 695 vierkante meter aan de Opwettenseweg. De winkel biedt betaalbare kerstspullen voor mensen met een kleine beurs en zamelt tegelijk geld in voor goede doelen.

Lees het verhaal hier. Geliefde kerst-kringloopwinkel lijkt gered, maar vertrekt wel uit Eindhoven

Nicole van Aarle uit Aarle-Rixtel bewijst dat je wél een boterham kunt verdienen met klompen tegen het advies van haar vader in. Ze maakte klompen voor Elton John, Jan-Peter Balkenende en liet koningin Máxima haar rolschaatsklompen passen (al vond de beveiliging dat te gevaarlijk).



Ze startte in een antikraakpand en werkt nu vanuit een grote loods. Van sneaker-klompen tot voetbalklompen met noppen: creativiteit is de sleutel. Waarschijnlijk is ze de enige vrouwelijke klompenmaakster van Nederland.