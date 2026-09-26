Steekpartij in Eindhoven, mogelijk ook geschoten: politie vindt auto

Bij een steekpartij aan de Remichweg in Eindhoven zijn zaterdagavond meerdere gewonden gevallen. Zeker twee persoon zijn neergestoken en naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen gezien te hebben dat een wapen op iemands hoofd werd gezet.

Bij aankomst troffen agenten meerdere gewonden aan bij een auto die midden op straat stond. Zeker twee persoon waren neergestoken en werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Rond tien over negen kwam bij de politie een melding binnen van een mogelijke schietpartij. Meerdere politie-eenheden rukten uit. Agenten droegen zware kogelwerende vesten.

Beveiliging

Ook de tweede gewonde zou op een brancard in een ambulance zijn gelegd en zijn afgevoerd. De gewonden kregen politiebewaking mee naar het ziekenhuis.

Getuigen vertelden de politie dat ze harde knallen hadden gehoord. Ook zou volgens een getuigenverklaring een wapen tegen het hoofd van een persoon zijn gezet. De daders zouden daarna zijn gevlucht in de richting van de A50. Een politiehelikopter zoekt naar de mogelijke verdachten.

Actie op de A16

Een politiehelikopter heeft zaterdagavond een auto gespot die voldeed aan het signalement van de mogelijke verdachten van de steekpartij in Eindhoven. Agenten zetten de wagen vervolgens aan de kant op de A16 ter hoogte van Moerdijk.

Door de politieactie werd tien voor half elf de rechterrijstrook van de A16 tussen Breda-Noord en Zevenbergschen Hoek afgesloten in de richting van Rotterdam. In de auto zouden meerdere verdachten zitten. Of zij daadwerkelijk zijn aangehouden, is nog niet bekend.

Veel onduidelijk

Een politiewoordvoerder kan zaterdagavond bevestigen dat er twee gewonden is gevallen bij een steekpartij. Volgens hem is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Agenten doen ter plaatse onderzoek.



Op vrijwel dezelfde plek aan de Remichstraat werd in 2022 een 22-jarige man op neergeschoten. De man werd aan zijn verwondingen behandeld en was aanspreekbaar.