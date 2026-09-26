Steekpartij in Eindhoven, mogelijk ook geschoten: verdachten aangehouden

Bij een steekpartij aan de Remichweg in Eindhoven zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn neergestoken en naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen harde knallen te hebben gehoord en zagen volgens de politie mogelijk een wapen tegen het hoofd van een persoon.

Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden kregen politiebewaking mee tijdens hun vervoer.

Bij aankomst troffen agenten meerdere gewonden aan bij een auto die tegen een lantaarnpaal op de stoep stond. Het gaat om een Audi die aan de zijkant zwaar beschadigd is. Alle ruiten van de auto zijn gesprongen. Naast de wagen lag bloed.

Rond tien over negen kwam bij de politie een melding binnen van een mogelijke schietpartij. Meerdere politie-eenheden rukten uit. Agenten droegen zware kogelwerende vesten.

De auto staat tegen een lantaarnpaal aan, alle ruiten liggen eruit en er ligt bloed op de grond. (Foto: Persbureau Heitink.)

Vijf verdachten aangehouden

De politiehelikopter zocht ondertussen naar mogelijke verdachten. Later werden op de A58 bij Gilze-Rijen vijf verdachten aangehouden. Het kenteken van een van de auto's waarin de verdachten reden was bij de politie bekend, waardoor de wagen snel kon worden getraceerd.

De politie onderzoekt nog welke rol de vijf verdachten bij het incident hebben gehad.

Ook rond tien voor half elf vond een politieactie plaats op de A16 bij Moerdijk, in de richting van Rotterdam. Een rijstrook werd afgesloten en er vloog een politiehelikopter boven de snelweg. Het is niet duidelijk of deze actie verband houdt met de steekpartij in Eindhoven.

Veel onduidelijk

Een politiewoordvoerder bevestigt zaterdagavond dat twee mensen gewond zijn geraakt bij een steekpartij. Over de precieze toedracht is volgens de politie nog veel onduidelijk. Agenten doen ter plaatse onderzoek.

Getuigen vertelden de politie dat ze harde knallen hadden gehoord. Ook zou een wapen tegen het hoofd van een persoon zijn gezet. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Op vrijwel dezelfde plek aan de Remichweg werd in 2022 een 22-jarige man op klaarlichte dag neergeschoten. Hij werd aan zijn verwondingen behandeld en was aanspreekbaar. Een 25-jarige Eindhovenaar werd destijds aangehouden voor zijn betrokkenheid bij die schietpartij.