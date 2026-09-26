Twee gewonden bij steekpartij in Eindhoven, vijf verdachten opgepakt

Twee mensen zijn gewond geraakt bij een steekpartij aan de Remichweg in Eindhoven. Beide slachtoffers zijn neergestoken en naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde zaterdagavond. Mogelijk is er ook geschoten: getuigen vertelden de politie dat ze harde knallen hoorden. Ook zou een wapen tegen iemands hoofd zijn gezet. Later hield de politie vijf verdachten aan op de A58.

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Rond 21.10 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke schietpartij. Meerdere politie-eenheden rukten uit, agenten droegen zware kogelwerende vesten. Ze vonden de gewonden bij een Audi die tegen een lantaarnpaal op de stoep stond. De auto is aan de zijkant zwaar beschadigd en alle ruiten zijn gesprongen. Naast de wagen lag bloed. Beide slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze kregen politiebewaking mee tijdens het vervoer.

Vijf verdachten aangehouden

De politiehelikopter zocht ondertussen naar verdachten. Later hield de politie op de A58 bij Gilze-Rijen vijf verdachten aan. Het kenteken van een van de auto's waarin ze reden was bij de politie bekend, waardoor de wagen snel werd gevonden. De politie onderzoekt nog welke rol de vijf bij de steekpartij hebben gehad.

De auto staat tegen een lantaarnpaal aan, alle ruiten liggen eruit en er ligt bloed op de grond (foto: Persbureau Heitink).





Rond 22.20 uur was er ook een politieactie op de A16 bij Moerdijk, richting Rotterdam. Een rijstrook ging dicht en er vloog een politiehelikopter boven de snelweg. Het is niet duidelijk of die actie iets te maken heeft met de steekpartij in Eindhoven. Veel onduidelijk

Een politiewoordvoerder bevestigde zaterdagavond dat twee mensen gewond zijn geraakt bij een steekpartij. Over wat er precies is gebeurd, is volgens de politie nog veel onduidelijk. Agenten doen onderzoek op de plek. Op vrijwel dezelfde plek aan de Remichweg werd in 2022 een 22-jarige man op klaarlichte dag neergeschoten. Hij werd behandeld voor zijn verwondingen en was aanspreekbaar. Een 25-jarige Eindhovenaar werd toen aangehouden, verdacht van betrokkenheid bij die schietpartij.