Regisseur Michiel van Erp kreeg rijangst door zijn eigen documentaire

Regisseur Michiel van Erp kreeg angst voor autorijden nadat hij een documentaire maakte over mensen met een angststoornis. Dat vertelt de 62-jarige Eindhovenaar zaterdag in een interview met NRC.

"Als documentairemaker probeer je in iemands brein te kruipen", vertelt Van Erp tegen NRC . "Een van die mensen vertelde me heel intensief over zijn schrikbeelden als hij in de auto zat: als ik nu dít doe, rijd ik die persoon daar dood. En toen ik daarna zelf in de auto zat, vroeg ik me af: waarom dénkt die man dat eigenlijk? Zo dwarrelde de angst mijn hoofd binnen."

In slaap achter stuur

De filmmaker werd vooral heel bang om achter het stuur in slaap te vallen. "En doordat ik er bang voor was, gebeurde dat ook. Het is me een paar keer overkomen dat ik dacht: je moet nú naar de kant van de weg."

Hij wapende zich ertegen met vaste pauzes. "Elk kwartier, bij elke pomp, stopte ik even om een sigaret te roken."

Weer op weg

"Als ik op maandag met de auto ergens naartoe moest, begon ik me daar op vrijdag al zorgen over te maken", vertelt Van Erp. "Inmiddels durf ik wel weer naar de musicalrepetities in Weesp te rijden."