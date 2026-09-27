Groep rijdt auto van de weg en steekt man (18) en jongen (14) neer

Een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond aan de Remichweg in Eindhoven aangevallen door een grote groep mensen. Die kwamen in meerdere auto's op hen af. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf mannen zijn opgepakt. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

Redactie Geschreven door

De auto met daarin de 18- en 14-jarige werd volgens de politie door een andere auto van de weg gereden. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Daarop stapten de belagers uit meerdere auto's. Ze hebben ook de auto van de slachtoffers zwaar beschadigd, onder meer de ruiten gingen kapot. Bedreigd met vuurwapen

Een van de slachtoffers bloedde zo hevig dat een agent een tourniquet moest aanbrengen om het bloeden te stoppen. De aanvallers gingen er na het geweld in meerdere auto's vandoor.

Een derde jongen, een 14-jarige uit Geldrop, deed aangifte van bedreiging met een vuurwapen door een van de belagers. Hij zat kort daarvoor nog in de auto van de slachtoffers. Aanhouding op A16

Bij het onderzoek op de plek kwam de politie het kenteken van een van de vluchtauto's op het spoor. Dat kenteken ging direct naar alle politie-eenheden. Agenten vonden de auto later op de A16 bij Zevenbergschen Hoek en hielden vijf verdachten aan. Het gaat om mannen tussen de 21 en 31 jaar uit Zoetermeer, Goes, Alkmaar en Delft. Van één verdachte is de woonplaats niet bekend. De vijf zitten vast en hun auto is in beslag genomen. Oproep aan getuigen

De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor het geweld. Wie meer weet of camerabeelden heeft van wat er gebeurde, kan zich melden bij de politie.