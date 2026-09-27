Computerstoring bij Amphia en ETZ: patiënten kunnen niet inloggen

Patiënten van het Amphia in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg kunnen hun eigen gegevens niet inzien. Door een storing lukt het niet om in te loggen op mijnAmphia en MijnETZ. De twee ziekenhuizen zijn niet de enige: ook andere ziekenhuizen in Nederland hebben last van computerproblemen.

In de patiëntenportalen van het Amphia en het ETZ kunnen mensen hun afspraken en uitslagen bekijken. Beide ziekenhuizen vragen patiënten om pas na het weekend contact op te nemen, tenzij hun vraag heel dringend is.

Het Amphia houdt het in een bericht op de website op een ict-storing. "We werken aan een veilige oplossing", is de boodschap aaan patiënten die niet kunnen inloggen. Het ETZ schrijft alleen dat het patiëntenportaal niet bereikbaar is en geeft verder geen reden.

Ook Leeuwarden getroffen

Het Frisius MC in Leeuwarden meldt ook problemen. Volgens dat ziekenhuis zit het probleem in de beveiliging van de ict-systemen. Voor de veiligheid heeft het ziekenhuis een aantal digitale systemen tijdelijk uitgezet. Daardoor kunnen patiënten bijvoorbeeld niet inloggen op de patiëntenportalen, legt het Frisius MC uit op de website.

Het ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van een hack. "Ook zijn er geen patiëntgegevens getroffen", zegt het Frisius MC.