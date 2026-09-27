Storing bij ziekenhuizen: ook Amphia en ETZ getroffen
Patiënten van het Amphia in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg kunnen hun eigen gegevens niet inzien. Door een storing lukt het niet om in te loggen op mijnAmphia en MijnETZ. De twee ziekenhuizen zijn niet de enige: ook andere ziekenhuizen in Nederland hebben last van computerproblemen.
In de patiëntenportalen van het Amphia en het ETZ kunnen mensen hun afspraken en uitslagen bekijken. Beide ziekenhuizen vragen patiënten om pas na het weekend contact op te nemen, tenzij hun vraag heel dringend is.
Alleen van buiten
Het Amphia spreekt in een bericht op de website van een ict-storing. "We werken aan een veilige oplossing", is de boodschap aan patiënten die niet kunnen inloggen. Het ETZ schrijft alleen dat het patiëntenportaal niet bereikbaar is en noemt op de website verder geen reden.
Volgens de woordvoerders van beide ziekenhuizen zitten de problemen alleen in het patiëntenportaal. "Het is alleen van buiten naar binnen, dus patiënten en huisartsen kunnen nu niet inloggen", legt een woordvoerder van het Amphia uit. "Binnen in het ziekenhuis kunnen we overal gewoon bij."
Zorg gaat door
Ook een woordvoerder van het ETZ benadrukt dat de zorg in het ziekenhuis gewoon doorgaat. "Er wordt geen medische apparatuur geraakt door de ict-storing. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor patiënten die even hun afspraak willen bekijken of gegevens willen inzien."
Het Amphia belt door de problemen wel kwetsbare patiënten op, bijvoorbeeld als ze echt nuchter moeten blijven of andere zaken goed geregeld moeten hebben voor hun ziekenhuisbezoek. "In principe krijgt iedereen ook een e-mail of sms met daarin hun afspraak en instructies, en die systemen werken nog", laat het ziekenhuis weten.
Beide woordvoerders zeggen dat de ziekenhuizen er alles aan doen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. "We moeten nu uitzoeken welk systeem of welk programma precies voor problemen zorgt en dat met de toeleverancier oplossen", legt de woordvoerder van het Amphia uit. Wanneer de storing voorbij is, kunnen de woordvoerders nog niet zeggen.
Ook Leeuwarden getroffen
Ook het Frisius MC in Leeuwarden meldt problemen. Volgens dat ziekenhuis zit het probleem in de beveiliging van de ict-systemen. Voor de veiligheid heeft het ziekenhuis een aantal digitale systemen tijdelijk uitgezet. Daardoor kunnen patiënten bijvoorbeeld niet inloggen op de patiëntenportalen, legt het Frisius MC uit op de website.
Het ziekenhuis benadrukt dat er geen sprake is van een hack. "Ook zijn er geen patiëntgegevens getroffen", zegt het Frisius MC.