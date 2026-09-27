Storing bij ziekenhuizen: ook Amphia en ETZ getroffen

Patiënten van het Amphia in Breda en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg kunnen hun eigen gegevens niet inzien. Door een storing lukt het niet om in te loggen op mijnAmphia en MijnETZ. De twee ziekenhuizen zijn niet de enige: ook andere ziekenhuizen in Nederland hebben last van computerproblemen.

In de patiëntenportalen van het Amphia en het ETZ kunnen mensen hun afspraken en uitslagen bekijken. Beide ziekenhuizen vragen patiënten om pas na het weekend contact op te nemen, tenzij hun vraag heel dringend is. Alleen van buiten

Het Amphia spreekt in een bericht op de website van een ict-storing. "We werken aan een veilige oplossing", is de boodschap aan patiënten die niet kunnen inloggen. Het ETZ schrijft alleen dat het patiëntenportaal niet bereikbaar is en noemt op de website verder geen reden. Volgens de woordvoerders van beide ziekenhuizen zitten de problemen alleen in het patiëntenportaal. "Het is alleen van buiten naar binnen, dus patiënten en huisartsen kunnen nu niet inloggen", legt een woordvoerder van het Amphia uit. "Binnen in het ziekenhuis kunnen we overal gewoon bij."