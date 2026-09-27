Acteur Soy Kroon valt door decorstuk bij repetities en raakt geblesseerd

Acteur Soy Kroon (31) is geblesseerd geraakt tijdens de repetities van de musical Voor haar. Een decorstuk in de vorm van een piano bezweek onder zijn gewicht, waardoor de Eindhovenaar viel. In de musical speelt hij zanger en cabaretier Frans Halsema.

Kroon vertelde zondag over de val in het tv-programma Café DelaMar . Presentator Cornald Maas begon erover in een gesprek met de acteur. Kroon wilde er eerst liever niet te veel over kwijt.

Been ingetapet

Volgens Kroon ging het om een piano die onderdeel was van het decor. "Die was niet optimaal", vertelde hij met een glimlach.

Helemaal zonder gevolgen bleef de val niet. De acteur liet in de uitzending zien dat een fysiotherapeut zijn been had ingetapet.

Veilige werkomgeving

De cast kan al om het ongeluk lachen. Kroon benadrukte dat er tijdens de repetities veel aandacht is voor veiligheid. Volgens hem zorgt de Eindhovense regisseur Michiel van Erp voor een veilige werkomgeving, al bleek nu dat een ongeluk soms in een klein hoekje zit.

De musical Voor haar is gebaseerd op het leven van Frans Halsema. De cast repeteert de komende tijd verder.