Mostafa (13) en Laith (15) zien hoe neef wordt aangevallen: 'Echt heftig'
Mostafa (13) en Laith (15) zagen zaterdagavond hoe hun neef en zijn vrienden in Eindhoven met messen werden aangevallen. Drie auto's achtervolgden de jongens eerst aan de Remichweg. Twee inzittenden raakten gewond. "Er kwam allemaal bloed uit zijn benen." De politie hield vijf verdachten aan.
"Mijn neef stopte hier", wijst Laith aan. "Die auto's volgden hem. Zijn vrienden probeerden weg te rijden." Een van de achtervolgers reed de auto klem, waarna die tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam.
"Daarna stapten zeven mannen uit die auto's", vertelt Laith. "Ze begonnen op de ramen te slaan." De ruiten sneuvelden daarbij.
'Hij bleef doorgaan'
Volgens Mostafa en Laith droeg een van de mannen zwarte kleding. Hij stak in op de twee jongens die voorin de auto zaten. "Een vrouw probeerde hem tegen te houden, maar dat wilde hij niet. Hij bleef doorgaan."
Toen buurtbewoners naar buiten kwamen, gingen de belagers ervandoor. Hun neef had zich achter een auto verscholen. De moeder van Laith schoot een van de twee gewonden te hulp. Die bloedde zo hevig dat zijn been moest worden afgebonden.
Bloed op straat
Een dag later zijn de bloedsporen op straat nog goed te zien. Op verschillende plekken liggen opgedroogde plasjes bloed. Mostafa en Laith zijn nog steeds geschrokken van wat ze zagen. "Het was echt heftig", zegt Mostafa.
Hun neef moest met verwondingen naar het ziekenhuis, maar maakt het weer goed. Waarom hij werd aangevallen, is niet bekend. "We hebben geen idee."
Vijf verdachten vast
Bij de steekpartij raakten een 18-jarige man uit Eindhoven en een jongen van 14 jaar gewond. De politie hield zaterdagavond vijf verdachten aan op de A16. Agenten kwamen hen op het spoor doordat een getuige een van de kentekens had genoteerd.
Het gaat om mannen tussen de 21 en 31 jaar uit Zoetermeer, Goes, Alkmaar en Delft. Van een van hen is de woonplaats niet bekendgemaakt. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Ook hun auto is in beslag genomen.
Een 14-jarige jongen uit Geldrop, die ook in de auto zat, stapte uit kort voordat de auto van de weg werd gereden. Hij deed aangifte van bedreiging met een vuurwapen door een van de belagers.