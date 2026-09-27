Mostafa (13) en Laith (15) zien hoe neef wordt aangevallen: 'Echt heftig'

Mostafa (13) en Laith (15) zagen zaterdagavond hoe hun neef en zijn vrienden in Eindhoven met messen werden aangevallen. Drie auto's achtervolgden de jongens eerst aan de Remichweg. Twee inzittenden raakten gewond. "Er kwam allemaal bloed uit zijn benen." De politie hield vijf verdachten aan.

"Mijn neef stopte hier", wijst Laith aan. "Die auto's volgden hem. Zijn vrienden probeerden weg te rijden." Een van de achtervolgers reed de auto klem, waarna die tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. "Daarna stapten zeven mannen uit die auto's", vertelt Laith. "Ze begonnen op de ramen te slaan." De ruiten sneuvelden daarbij.

'Hij bleef doorgaan'

Volgens Mostafa en Laith droeg een van de mannen zwarte kleding. Hij stak in op de twee jongens die voorin de auto zaten. "Een vrouw probeerde hem tegen te houden, maar dat wilde hij niet. Hij bleef doorgaan." Toen buurtbewoners naar buiten kwamen, gingen de belagers ervandoor. Hun neef had zich achter een auto verscholen. De moeder van Laith schoot een van de twee gewonden te hulp. Die bloedde zo hevig dat zijn been moest worden afgebonden. Bloed op straat

Een dag later zijn de bloedsporen op straat nog goed te zien. Op verschillende plekken liggen opgedroogde plasjes bloed. Mostafa en Laith zijn nog steeds geschrokken van wat ze zagen. "Het was echt heftig", zegt Mostafa. Hun neef moest met verwondingen naar het ziekenhuis, maar maakt het weer goed. Waarom hij werd aangevallen, is niet bekend. "We hebben geen idee."