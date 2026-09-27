Tranen van vreugde, verdriet en trots bij erg drukke Tilburg Ten Miles

Rob van Engelen uit Son en Breugel hoorde in 2019 van zijn oncoloog dat hij een uitgezaaid melanoom (huidkanker) had en nog drie tot zes maanden te leven had. Hij droomde ervan om nog één keer mee te doen aan de Tilburg Ten Miles. Nu, zeven jaar later, is hij er nog steeds en rende hij met dochter Britt opnieuw de ruim 16 kilometer. "Ik probeer te genieten van ieder moment, dat kan ik iedereen aanraden."

Het biertje na de finish smaakte Van Engelen uitstekend. Het hardloopevenement zit vol herinneringen voor de ongeneeslijk zieke hardloper, omdat hij in 2019 dacht dat hij voor de laatste keer meedeed. Hij koppelde er KWF Kankerbestrijding aan, om geld in te zamelen voor onderzoek.

"Na verloop van tijd kreeg ik wat meer vertrouwen in het leven en kon ik eindelijk genieten."

Dat hij er zeven jaar na die slechte diagnose nog steeds is, is heel bijzonder. "Ik kreeg in het ziekenhuis het advies om vooral van de leuke dingen in de laatste maanden van mijn leven te genieten. Daar had ik in het begin moeite mee. Na verloop van tijd kreeg ik wat meer vertrouwen in het leven en kon ik eindelijk genieten." Van Engelen hoopt anderen te inspireren met zijn verhaal. "Mensen plannen heel veel, maar ik leef vaak bij de dag. Van ieder moment geniet ik, die gedachte gun ik iedereen. Natuurlijk heeft ieder mens weleens wat dingetjes privé of op het werk, maar sta vooral stil bij de dingen die het leven mooi maken."

Veel publiek bij de Tilburg Ten Miles (foto: Leon Voskamp).

Ook bij Inge Kuijstermans uit Dongen kwamen de emoties los. Drie jaar geleden wilde ze de Dam tot Damloop lopen voor haar zus, die multiple sclerose (MS) heeft. Door een blessure haalde ze de finish toen niet. "Het is me vandaag wel gelukt, ik ben zo trots", zegt ze, terwijl ze de tranen uit haar ogen veegt.

"Het is me vandaag wel gelukt, ik ben zo trots."

Haar dochter Janneke Driessen genoot van het rennen met haar moeder. "Drie jaar geleden zijn we dit samen gestart, nu hebben we het afgemaakt."

Inge Kuijstermans en haar dochter Janneke Driessen.

Ook Gerard Hermans (77) uit Riel genoot. "Het publiek heeft me naar voren geschreeuwd." Kort voor de start sprak hij de hoop uit om eindelijk eens in de buurt van zijn zoon Mathieu te blijven. "Maar het is me niet gelukt, dat neem ik hem kwalijk. Mathieu mag straks het eerste biertje betalen", zegt hij lachend.

De jonglerende Rik Konings deed weer mee in Tilburg (foto: Leon Voskamp).

Rik Konings had nog geen tijd voor een biertje. Hij rende de 16,1 kilometer terwijl hij jongleerde met drie ballen. "Ik was wat later omdat de trein niet reed, maar daardoor kreeg ik achteraan wel veel aandacht. Belangrijk, want ik ren voor onderzoek naar de ziekte van Huntington. Hoeveel keer ik een bal heb opgegooid? Ik gok zo'n 20.000 keer en ik ga nog even door."

De Nederlandse winnaars Luuk Verbaandert uit Veldhoven en Eline de Jong uit Valkenswaard (foto: Leon Voskamp).

Het hele weekend deden zo'n 20.000 sporters mee aan de verschillende onderdelen, een recordaantal. Daar zaten ook landelijke toppers tussen, zoals Luuk Verbaandert uit Veldhoven, die de snelste Nederlander was op de Ten Miles. Bij de vrouwen was Eline de Jong uit Valkenswaard de snelste. "Ik heb enorm genoten van de vele aanmoedigingen. Wat een geweldig evenement."

Burgemeester Fleur Gräper genoot van de Tilburg Ten Miles (foto: Leon Voskamp).