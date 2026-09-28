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Opnieuw dixi in brand gestoken in Breda
In Breda is zondagnacht opnieuw een dixi in brand gestoken. De mobiele toiletcabine stond aan de Jan Ligthartstraat en brandde helemaal uit.
Van de dixi is eigenlijk alleen nog een hoopje gesmolten oranje plastic over. De politie kwam ter plaatse na de brand en zette meerdere eenheden in om mogelijke verdachten op te speuren. Voor zover bekend is niemand opgepakt.
Dixibranden
Al maandenlang worden er regelmatig mobiele toiletten vernietigd in de stad.
Met deze brand komt het aantal dixi’s dat in Breda in vlammen is opgegaan volgens de beschikbare informatie uit op bijna 25. De politie onderzoekt de brand en eventuele verbanden met eerdere branden in de stad.
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