Drie mannen opgepakt tijdens onderzoek naar drugshandel en witwassen

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie hebben vorige week woensdag drie mannen aangehouden tijdens een onderzoek naar drugshandel en het witwassen van crimineel geld in Eindhoven. Het gaat om een 42-jarige man en twee mannen van 22 jaar. Dat heeft de FIOD maandag bekendgemaakt.

Een van de 22-jarige mannen kwam de FIOD tijdens het onderzoek op het spoor. Hij bleek nog een openstaande straf te moeten uitzitten en zit daarom vast.

Tijdens de actiedag zijn zeven woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Cuijk en Duitsland. Bij de invallen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Drugshandel

Het onderzoek werd opgestart nadat het vermoeden was ontstaan dat het drietal sinds 2020 betrokken is bij een netwerk dat handelt in drugs. Een van de 22-jarige verdachten is eigenaar van een telefoonwinkel en kwam ook in beeld omdat hij mogelijk contant geld en cryptovaluta omwisselde die verband houden met strafbare feiten.

Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar drugshandel, maar ook naar mogelijke witwaspraktijken. Het onderzoeksteam vermoedt dat de mannen geld dat met criminele activiteiten is verdiend, hebben gebruikt voor de aankoop en verbouwing van vastgoed, verblijven in het buitenland en andere uitgaven.

De drie verdachten zijn afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat zij nog veertien dagen langer vast blijven zitten.

Bredere aanpak

Het onderzoek naar de drie verdachten sluit aan bij de bredere aanpak van criminaliteit rond de Kruisstraat en de Woenselse Markt in Eindhoven. In project Aurora werken meerdere overheidsdiensten samen om de hardnekkige ondermijning in dit gebied tegen te gaan. Tegen die achtergrond werden tijdens de actiedag zeven woningen en drie bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Cuijk en Duitsland.