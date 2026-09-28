Pijlen van darter Danny van Trijp gestolen, dan gaat zijn telefoon

"Ik moet naar het EK vliegen en jij besloot mijn pijlen te jatten, breng ze even terug", schreef darter Danny van Trijp uit Etten-Leur zondag op Facebook. Nog geen dag nadat zijn pijlen uit een café waren gestolen, werd hij gebeld door de dief zelf.

"Ik was klaar met oefenen in café De Distel in Roosendaal", vertelt Danny. "Ik ging aan een andere tafel zitten. Toen ik een halfuurtje later terugkwam om mijn pijlen te pakken, waren ze weg." Hij kon samen met de eigenaar zelf even een kijkje nemen op de beveiligingsbeelden. "Ik zag dat een man de pijlen meenam, en even later weer teruglegde. Daarna kwam hij weer terug, aarzelde even en nam de pijlen definitief mee."

Dat was natuurlijk flink balen voor de 29-jarige profdarter, die maandag naar de Faeröer-eilanden zou vertrekken voor het EK.

"Ik werd ineens opgebeld door de dief."

Maar maandagochtend nam het verhaal een bijzondere wending. "Ik werd ineens gebeld door de dief. Hij vertelde dat het een domme, dronken actie was en dat hij ze komt terugbrengen. Daar wacht ik nu op." De man vertelde Danny dat hij eerst nog een auto moest regelen om de pijlen terug te kunnen brengen. Boos was de West-Brabantse darter niet. "Als hij ze terug komt brengen, vind ik het goed. Dus het is nu afwachten. Ik heb die pijlen wel echt nodig, want het zijn mijn fijnste. Ik gooide er de laatste tijd goed mee." En inderdaad: even later verscheen de man voor de deur van Danny. "Hij vertelde dat hij dronken was en bood zijn excuses aan." De twee gaven elkaar een hand en daarmee was de zaak voor Danny afgedaan. Met zijn vertrouwde setje pijlen weer in zijn bezit kon hij met een gerust hart vertrekken naar het EK.