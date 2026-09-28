Moedervlek van Pepijn zit precies op Grave, dankzij een tattoo

Pepijn van Delden (28) uit Grave vond zijn moedervlek nooit mooi. Daarom gaf hij ’m een bijzondere functie: hij liet de kaart van Nederland eromheen tatoeëren. De moedervlek zit nu precies op de plek van zijn woonplaats Grave.

“Sinterklaas weet straks precies waar hij heen moet”, grapt hij over de landelijke intocht, die binnenkort in Grave is. Omroep Brabant maakte een rondje door de stad over de opvolger van Stefan de Walle als beste vriend van Sinterklaas. Zo kwam de verslaggever met barman Pepijn in gesprek.

“Altijd als ik mijn shirt uitdeed met zwemmen of op het strand, vond ik hem niet mooi”, verklaart Pepijn zijn besluit. Hij zag een soortgelijke tattoo bij rapper Gers Pardoel. “Nu laat ik mijn moedervlek juist graag zien!”

Flevoland vergeten

Toch is de tattoo niet helemaal perfect. Er ontbreekt een provincie: Flevoland. “Ik heb een heel oude kaart gebruikt uit 1900 of zo”, geeft Pepijn lachend toe. “Dat is maar een klein dingetje. Ik heb hier niet over nagedacht.”

“Ik houd niet eens van tattoos eigenlijk. Deze is zo goed dat ik er niet omheen kan.” Toch heeft hij op zijn arm nog een ode aan zijn thuis: de skyline van Grave.

Goede graadmeter

De moedervlek laat hij voorlopig niet weghalen. “Ik heb altijd gezegd: als de moedervlek even groot wordt als Brabant, dan moet ik even naar de huisarts”, lacht hij. “Het is een goede graadmeter.”