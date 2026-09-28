Wielermuseum moet droom van overleden Rini Wagtmans alsnog waarmaken
Wielericoon Rini Wagtmans uit Sint Willebrord heeft zijn grote droom, een nationaal wielermuseum, nooit werkelijkheid zien worden. Hij overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd, terwijl de plannen concreter waren dan ooit. Voor Peter Visser van de Stichting Hart voor Wielersport is dat een extra reden om door te zetten. "Hij kijkt van boven mee en houdt alles in de gaten. Daar twijfel ik niet aan."
Visser is hoorbaar aangeslagen door het overlijden van zijn vriend en adviseur. Twee weken geleden zocht hij Wagtmans voor het laatst op in het hospice in Sint Willebrord. "Het was moeilijk om hem zo te zien. We hebben de laatste jaren dan ook zo intensief met elkaar samengewerkt. Het voelt daarom ook als een persoonlijk verlies."
Veertig jaar verzamelen
Wagtmans werkte veertig jaar aan het museum. Daarvoor verzamelde hij een grote hoeveelheid wielertruien, sporttijdschriften en krantenartikelen. In zijn voormalige huis in Sint Willebrord lagen die spullen hoog opgestapeld in tientallen verhuisdozen.
In 1986 legde de oud-renner zijn eerste concrete plannen voor aan de gemeente Rucphen. Ook Valkenburg en Hoogerheide waren in beeld voor een wielermuseum. Maar telkens liepen de plannen op niets uit. In 2023 kreeg het initiatief een serieuze nieuwe impuls. Het voormalige raadhuis in Etten-Leur werd toen de beoogde plek.
Opening uitgesteld
De opening stond gepland voor 2026, maar is uitgesteld. "De plannen liggen klaar", zegt Visser. Volgens hem moet alleen nog worden uitgewerkt wie welk deel van de kosten voor het runnen van het museum betaalt. Daarnaast vraagt het 250 jaar oude pand veel onderhoud, en ook over die kosten moeten nog afspraken komen.
De opening laat dus nog even op zich wachten. "Rini is voor ons een extra stimulans om zijn droom waar te maken", zegt Visser. "Dat zijn we schatplichtig aan deze grote man."