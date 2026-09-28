Wielermuseum moet droom van overleden Rini Wagtmans alsnog waarmaken

Wielericoon Rini Wagtmans uit Sint Willebrord heeft zijn grote droom, een nationaal wielermuseum, nooit werkelijkheid zien worden. Hij overleed vrijdag op 79-jarige leeftijd, terwijl de plannen concreter waren dan ooit. Voor Peter Visser van de Stichting Hart voor Wielersport is dat een extra reden om door te zetten. "Hij kijkt van boven mee en houdt alles in de gaten. Daar twijfel ik niet aan."

Visser is hoorbaar aangeslagen door het overlijden van zijn vriend en adviseur. Twee weken geleden zocht hij Wagtmans voor het laatst op in het hospice in Sint Willebrord. "Het was moeilijk om hem zo te zien. We hebben de laatste jaren dan ook zo intensief met elkaar samengewerkt. Het voelt daarom ook als een persoonlijk verlies." Veertig jaar verzamelen

Wagtmans werkte veertig jaar aan het museum. Daarvoor verzamelde hij een grote hoeveelheid wielertruien, sporttijdschriften en krantenartikelen. In zijn voormalige huis in Sint Willebrord lagen die spullen hoog opgestapeld in tientallen verhuisdozen.