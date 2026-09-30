Minister wil wonen op vakantiepark toestaan, gemeenten negeren die oproep

Een oproep van de minister om permanente bewoning op vakantieparken oogluikend toe te staan, heeft weinig effect gehad en leidt niet tot meer zekerheid voor deze groep. Gemeenten blijven namelijk tegen permanente bewoning en gaan ook gewoon door met handhaven. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant, de andere regionale omroepen en de NOS. "Vakantieparken bieden geen gezonde, veilige leefomgeving."

Begin juli kwam minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt O'Sullivan met een brief aan alle gemeenten. De huidige coalitie wil permanente bewoning van vakantieparken makkelijker maken en vraagt gemeenten daarom voorlopig terughoudend te zijn met handhaving.

Brief heeft geen effect

Maar daar blijkt onder gemeenten weinig animo voor. Van de gemeenten die Omroep Brabant sprak, is er maar één voorstander van permanente bewoning. Veruit de meeste gemeenten zijn dus tegen en bijna driekwart handhaaft hier ook daadwerkelijk op. Sowieso heeft de brief weinig effect gehad: slechts één gemeente geeft aan dat er sinds de brief van de minister iets is veranderd in het beleid. Naar schatting wonen in Nederland minstens 60.000 mensen op een recreatiepark. In Brabant ging het volgens he t CBS in 2024 om zo'n 9.200 mensen. Alleen in Gelderland woonden toen meer mensen op een park: zo'n 10.500.

Verantwoording Omroep Brabant benaderde alle 56 Brabantse gemeenten. Een meerderheid van 39 gemeenten reageerde, dat is 70 procent van het totaal. 31 van deze gemeenten gaven aan vakantieparken te hebben, bij acht is dit niet het geval. Andere regionale omroepen deden hetzelfde. In totaal reageerden 241 gemeenten. Het landelijke beeld is in lijn met de situatie in Noord-Brabant.

In actie na signalen

De bedoeling achter de brief van juli was duidelijk. "Omdat de woningnood nog altijd hoog is, zijn sommige mensen aangewezen op een recreatiewoning. Zij leven vaak in onzekerheid", zo begint de minister. Daarom moeten er eind dit jaar afspraken liggen die het deze bewoners makkelijker maken. Tot die tijd is de oproep: wees terughoudend met handhaven.

Maar dat zien gemeenten anders. De meeste handhaven op permanente bewoning en blijven dat doen. Al gaan gemeenten hier wel verschillend mee om. Veel van hen komen alleen in actie als ze signalen of een verzoek tot handhaving krijgen. Een deel van de gemeenten die tegen permanente bewoning zijn, maakt er serieus werk van en controleert structureel.

Eersel en Oisterwijk

De enige gemeente die haar beleid veranderde door de brief is Eersel. Ook daar zijn ze in principe tegen permanente bewoning op de vier parken die de gemeente rijk is, maar de handhaving is sinds de brief op een lager pitje gezet, laat een woordvoerder weten. Alleen in Oisterwijk is de gemeente niet per se tegen permanente bewoning. Voor vier van de zeventien parken ziet de gemeente hier geen probleem in. Het is ook een van de weinige gemeenten die aangeeft niet te handhaven.

'Leisuregemeente'

Opvallend is de stelligheid waarmee gemeenten permanente bewoning afwijzen. Zo komt het 'risico op ondermijning' vaak terug. Gilze en Rijen: "Het zicht op wat zich op een recreatiepark afspeelt, is anders (veelal minder goed) dan in een reguliere woonwijk. In combinatie met permanente bewoning neemt het risico op ondermijning en verstoring van de openbare orde en veiligheid toe." Waalre vindt permanente bewoning "geen structurele oplossing voor de woningnood. Daarbij spelen onder meer ruimtelijke kwaliteit, toerisme, voorzieningen en veiligheid een rol." Meerdere gemeenten melden dat de parken bedoeld zijn voor toerisme: "De gemeente Loon op Zand is een leisuregemeente. Wij zijn daarom tegen permanente bewoning."