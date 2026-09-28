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Oranje raakt Cody Gakpo kwijt door blessure
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Cody Gakpo is de komende tijd niet inzetbaar voor het Nederlands elftal. De Eindhovenaar raakte zondagavond geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Servië (1-2) en is teruggekeerd naar zijn club Liverpool.
De aanvaller viel al vroeg in de wedstrijd uit. Na een harde tackle van Saša Lukić probeerde hij nog even door te spelen, maar enkele minuten later moest hij zich toch laten vervangen. Lukić kreeg een gele kaart voor de overtreding.
Voor Gakpo wordt geen vervanger opgeroepen. Dit betekent dat bondscoach Xavi Hernández nog 24 spelers over heeft in zijn selectie.
Oranje speelt donderdag in Thessaloniki tegen Griekenland en sluit de interlandperiode zondag 4 oktober af met een thuiswedstrijd tegen Servië in het Philips Stadion in Eindhoven.
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