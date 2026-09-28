Navigatie overslaan
Ontdek

Oranje raakt Cody Gakpo kwijt door blessure

Aangepast
Cody Gakpo doet donderdag niet mee (foto: ANP).
Cody Gakpo doet donderdag niet mee (foto: ANP).

Cody Gakpo is de komende tijd niet inzetbaar voor het Nederlands elftal. De Eindhovenaar raakte zondagavond geblesseerd in de uitwedstrijd tegen Servië (1-2) en is teruggekeerd naar zijn club Liverpool.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De aanvaller viel al vroeg in de wedstrijd uit. Na een harde tackle van Saša Lukić probeerde hij nog even door te spelen, maar enkele minuten later moest hij zich toch laten vervangen. Lukić kreeg een gele kaart voor de overtreding.

Voor Gakpo wordt geen vervanger opgeroepen. Dit betekent dat bondscoach Xavi Hernández nog 24 spelers over heeft in zijn selectie.

Oranje speelt donderdag in Thessaloniki tegen Griekenland en sluit de interlandperiode zondag 4 oktober af met een thuiswedstrijd tegen Servië in het Philips Stadion in Eindhoven.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.