Reusel-De Mierden trakteert op gebak, een lief gebaar voor eenzame mensen

De gemeente Reusel-De Mierden trakteert tijdens de Week tegen Eenzaamheid op gebakjes. Alle inwoners konden iemand aanmelden die in hun ogen een zoete verrassing verdient, maar vooral een moment van aandacht en ontmoeting. In totaal kwamen er 109 aanmeldingen binnen uit de vier dorpen van de gemeente.

Alleen thuis. Een beetje zitten kniezen. En eigenlijk vooral behoefte aan iemand die even aanschuift voor een praatje. Eenzaamheid komt vaker voor dan we misschien denken. "Een gebakje lijkt misschien een klein gebaar, maar het kan juist een mooie aanleiding zijn om contact te maken", vertelt Monique Paenen van de gemeente. "Samen een kop koffie drinken, even bijpraten of iemand laten merken dat je aan hem of haar denkt. Soms is daar niet veel meer voor nodig. Op deze manier worden mooie verbindingen gelegd." Het zijn niet alleen ouderen die zich eenzaam voelen, weet Monique. "Ook jongeren, mensen van een andere cultuur of degenen die hier net zijn komen wonen en nog niemand kennen, kunnen struggelen met gevoelens van eenzaamheid."

"Sommigen kwamen met wel tien namen op een lijstje."

Volgens Patty van der Stappen uit Reusel zijn die 109 aanmeldingen nog maar het topje van de ijsberg. Zij helpt maandag mee met het uitdelen van de gratis gebakjes in Lage Mierde. "Het hadden er veel meer kunnen zijn", zegt ze. "Sommigen kwamen met wel tien namen op een lijstje, allemaal mensen die regelmatig alleen zijn of 's avonds thuiszitten zonder iemand om mee te praten." Het raakt haar. "Dan besef je pas hoeveel mensen hiermee te maken hebben. Het was best confronterend."

Het lieve gebaar leidde tot 109 aanmeldingen (foto: Karin Kamp).

In het dorpshuis stapt de een na de ander binnen om de gebakjes op te halen. Ine van Kemenade ging al eerder langs bij een 65-jarige man. "Ik kende hem nog uit de tijd dat ik in de thuiszorg werkte", vertelt ze. "Hij is heel erg op zichzelf. Ik dacht: dit is nou echt iemand die ik met een gebakje wil verrassen." "Hij herkende me meteen en was zo blij dat ik langskwam. We hebben samen een kop koffie gedronken en voor mij was het mooi om te zien hoe hij zat te genieten. Er staat alweer een nieuwe afspraak gepland."

Sinie van Rooij wil haar oude buurvrouw in het zonnetje zetten. "Het is een heel lief mens", zegt ze. "Ze is getrouwd, maar haar man onderneemt bijna niets met haar, dus in dat opzicht is ze toch een beetje alleen. Daarom neem ik haar regelmatig ergens mee naartoe." Ook Paul Pheninckx uit Lage Mierde komt een doosje met gebakjes halen. "Voor mijn buurvrouw, ik denk dat zij het wel kan gebruiken. Ze is al heel lang alleen en haar kinderen wonen in het buitenland. Zelf spreek ik haar ook niet veel, maar met dit initiatief hoop ik daar verandering in te brengen." Vorig jaar probeerde de gemeente eenzaamheid ook al tegen te gaan, met activiteiten en workshops. Maar die aanpak werkte niet helemaal, vertelt Monique. "Als je eenzaam bent en niet snel ergens op afstapt, waarom zou je dat tijdens zo'n week ineens wel doen?"

"Aan eenzaamheid hangt toch een stigma en dat willen we juist voorkomen."