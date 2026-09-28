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83-jarige fietser overleden na ongeluk met vrachtwagen in Schijndel

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Man overleden na ongeluk met vrachtwagen in Schijndel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Man overleden na ongeluk met vrachtwagen in Schijndel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Een 83-jarige fietser uit Nistelrode is overleden na een ongeluk met een vrachtwagen in Schijndel. De man raakte vrijdagmiddag zwaargewond op de Eerdsebaan. Een woordvoerder van de politie laat maandagmiddag weten dat hij aan zijn verwondingen is overleden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hij stak de weg over toen een vrachtwagen hem raakte. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk. De man werd daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Eerdsebaan ging na het ongeluk dicht.

Vrachtwagenchauffeur erg geschrokken
De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij was wel erg geschrokken.

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