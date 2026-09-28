Zandzakken verdwijnen na vijf jaar: herstel Bergse kademuren begonnen

Bewoners van de Noordzijde Haven en Zuidzijde Haven in Bergen op Zoom worden na vijf jaar verlost van de zandzakken in de haven voor hun deur. De restauratie van de historische kademuren in de Bergse binnenstad is maandag begonnen. Aan de haven overheerst de opluchting: "Eindelijk zijn we van die lelijke gevallen af."

De enorme witte bigbags verschenen in 2021 als tijdelijke oplossing. Ze moesten voorkomen dat de kwetsbare historische kademuren verder zouden verzakken. Wat eerst een noodmaatregel voor korte tijd moest zijn, werd langzaam maar zeker een vertrouwd straatbeeld, tegen wil en dank. Lenie en Peter Rijstenbil kunnen erover meepraten. Ze verhuisden zes jaar geleden naar hun huis aan de haven. "Een jaar later kregen we plotseling de zakken cadeau. Eerst waren ze nog spierwit, maar inmiddels zijn ze allemaal begroeid. Het was geen gezicht en we zijn daarom echt blij dat het nu wordt aangepakt", vertelt Lenie.

Voorzichtig werken

De broze kademuren worden aan de buitenkant opgeknapt en verstevigd. Ook de grond onder de kade, achter de muren, wordt steviger gemaakt. Het werk gebeurt in fases: telkens wordt een stukje haven drooggelegd. De aanpak van de kademuren ging niet zonder politiek debat. De afgelopen jaren is uitgebreid gesproken over hoe de historische muren moesten worden aangepakt. De vraag was hoe veiligheid en het karakter van de haven samen konden gaan.

De zandzakken moesten tijdelijk het inzakken van de kademuur tegenhouden (foto: Erik Peeters).