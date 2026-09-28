Darter Michael van Gerwen strandt in eerste ronde van World Grand Prix
Het aantal toernooizeges van Michael van Gerwen op de World Grand Prix of Darts blijft steken op zes. De Vlijmenaar strandde maandagavond in de eerste ronde in Leicester na een 1-2 nederlaag tegen Ryan Joyce. Van Gerwen liet het liggen op de dubbels en laat dat nou juist extra belangrijk zijn op dit toernooi.
Mighty Mike trok de eerste set tegen de nummer 24 van de wereld nog naar zich toe. De World Grand Prix is een zogenaamd dubbel-in-dubbel-uit toernooi, waarin de darters de legs moeten starten en eindigen met een dubbel. Van Gerwen wist dit toernooi al zesmaal te winnen.
Van Gerwen was lang niet weg te denken uit de top drie van de dartsranglijst, maar steekt al een tijd in een mindere vorm. Op dit moment is hij gezakt naar plek negen en de rest van de wedstrijd liet zien waarom.
De 37-jarige gooide prima, behalve op het gooien van de dubbels. En laat dat nou net zo belangrijk zijn. Joyce won de twee volgende sets en stuurde Van Gerwen, die een finishpercentage van slechts 19% noteerde, direct naar huis.
Eerder deze maand werd de Nederlander ook al in de eerste ronde van de World Series Finals uitgeschakeld en op de vloertoernooien in Den Bosch strandde hij ook op de eerste dag in de eerste ronde, waarna hij een dag later tot de kwartfinale reikte.
Ook topfavoriet Luke Littler werd verrassend uitgeschakeld. Luke Woodhouse is een van de weinige die dit jaar tegen de 19-jarige wereldkampioen weet te stunten.
Gian van Veen in actie
Gian van Veen komt dinsdagavond in actie. De darter uit Andel neemt het in de eerste ronde op tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode.