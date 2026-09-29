Kleuters laten juf Francien (78) niet los, ze startte een opvang in Kenia

Zelfs ver na haar pensioen laten de kleuters Francien van de Moosdijk uit Lieshout niet los. Veertig jaar was ze kleuterjuf en nu is ze in Kenia samen met haar partner Arnold Mauer een kinderopvang begonnen. “Mijn kleindochter zei het een keer heel treffend. Oma, je leeft in twee werelden.”

Francien is inmiddels 78, haar partner Arnold 84. Toch zijn de twee onvermoeibaar bezig met hun kinderopvang in het Keniaanse dorp Ukunda. Dat ligt vlakbij de grote stad Mombassa, in het zuidoosten van het land. Een toeristische plek met luxe hotels aan zee. Francien en Arnold overwinteren er in een vakantiehuisje. En lopen de deur plat bij de kinderopvang, waarvan de verf nog nauwelijks droog is.

Bij kinderopvang Yaya, dat ‘oppas’ betekent in het Swahili, kunnen twintig kleuters worden opgevangen. In 2024 richtten Francien en Arnold de kinderopvang op. Reden: een goede Keniaanse vriendin, die ze op vakantie hadden leren kennen, kon maar geen baan vinden. Zij leidt nu de kinderopvang met nog twee medewerkers. “Ze werkte in een hotel waar we verbleven. We hadden meteen een klik. Ze stond er alleen voor en kon maar geen goede baan vinden. In het hotel had ze een soort stageplek en verdiende ze niks”, legt Francien uit.

Een vriendschap ontstond tussen Francien en Arnold en de Keniaanse June. Ze kwamen op het idee zelf een kinderopvang op te richten. “Ze had een vrouw gevonden die een gebouwtje kon verhuren”, zegt Francien. “Het waren alleen muren en geen ramen”, vult Arnold aan. “We hebben het helemaal opgeknapt. Voor een toilet gezorgd en voor stromend water. De huur was zeventig euro in de maand, maar omdat we het zelf moesten opknappen, werd het de helft.”