Jos stopte bij gemeente Moerdijk om voor zijn dorp te vechten
Jos Schalk werkte 35 jaar voor de gemeente Moerdijk, maar stopte eerder met werken om te vechten voor het behoud van zijn dorp. Overdag werkte hij voor de gemeente, daarbuiten vocht hij als inwoner voor Moerdijk. Toen die twee rollen steeds vaker met elkaar in botsing kwamen, maakte hij een keuze.
Jos komt graag in De Appelzak, een natuurgebied tussen Moerdijk en de omringende industrie. "Door al het groen zie je daar niks van", zegt hij. "Soms hoor je wat, maar ook dat valt mee."
Eind 2025 sprak de gemeente de voorkeur uit voor een uitbreiding van het haven- en industriegebied, waarbij het dorp Moerdijk uiteindelijk zou verdwijnen. Er loopt ook een onderzoek naar de vraag of het met minder ruimte kan, zodat het dorp misschien toch kan blijven. Een definitief besluit over de toekomst van Moerdijk is er nog niet.
Voor Jos staat één ding vast: hij wil blijven. Hij stopte eerder met werken, omdat zijn functie bij de gemeente steeds vaker schuurde met zijn inzet voor het dorp. "Ik ben in de regeling vervroegd uittreden gestapt, dus niet vervroegd met pensioen. Ik verdien bewust minder, maar ik vind de strijd voor het behoud van het dorp belangrijker. Dat moet nu gebeuren en kan niet wachten."
Ondertussen in Moerdijk
Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen? Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk, te zien op Brabant+, volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.
Botsende belangen
Inwoner zijn van Moerdijk en tegelijk werken voor dezelfde gemeente zorgde geregeld voor spanningen, vertelt Jos. "Was het niet op het werk, dan wel bij overlegjes met de gemeente waarin ik als bewoner zat. Ik moest oppassen wat ik zei, want ik sta 100 procent achter het behoud van het dorp en dat staat wel eens haaks op wat de gemeente wil."
Hij kreeg te maken met meerdere integriteitskwesties. "Eén daarvan was dat de gemeente mij te fanatiek vond als inwoner, dat snap ik. Maar wat wil je, ik woon hier al meer dan zestig jaar en wil niet weg. Dan zeg je wel eens wat felle dingen."
Door de voordeur
Jos wilde de eer aan zichzelf houden. "Ik heb 35 jaar met veel liefde voor de gemeente Moerdijk gewerkt en het is een goede werkgever. Maar ik wilde na al die jaren niet ontslagen worden. Ik wilde door de voordeur weg. Dat heb ik gedaan."
Ondertussen in Moerdijk is een maandelijkse serie op Brabant+. Aan het einde van iedere maand is te zien wat er die maand in Moerdijk gebeurd is. In de serie worden meerdere inwoners een jaar lang gevolgd.