Jos stopte bij gemeente Moerdijk om voor zijn dorp te vechten

Jos Schalk werkte 35 jaar voor de gemeente Moerdijk, maar stopte eerder met werken om te vechten voor het behoud van zijn dorp. Overdag werkte hij voor de gemeente, daarbuiten vocht hij als inwoner voor Moerdijk. Toen die twee rollen steeds vaker met elkaar in botsing kwamen, maakte hij een keuze.

Frank Janssen & Sander van Hirtum Geschreven door

Jos komt graag in De Appelzak, een natuurgebied tussen Moerdijk en de omringende industrie. "Door al het groen zie je daar niks van", zegt hij. "Soms hoor je wat, maar ook dat valt mee." Eind 2025 sprak de gemeente de voorkeur uit voor een uitbreiding van het haven- en industriegebied, waarbij het dorp Moerdijk uiteindelijk zou verdwijnen. Er loopt ook een onderzoek naar de vraag of het met minder ruimte kan, zodat het dorp misschien toch kan blijven. Een definitief besluit over de toekomst van Moerdijk is er nog niet.

Voor Jos staat één ding vast: hij wil blijven. Hij stopte eerder met werken, omdat zijn functie bij de gemeente steeds vaker schuurde met zijn inzet voor het dorp. "Ik ben in de regeling vervroegd uittreden gestapt, dus niet vervroegd met pensioen. Ik verdien bewust minder, maar ik vind de strijd voor het behoud van het dorp belangrijker. Dat moet nu gebeuren en kan niet wachten."

Ondertussen in Moerdijk Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen? Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk, te zien op Brabant+, volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.