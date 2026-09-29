Urenlang onder hypnose bij Rasti Rostelli: 'Jij gaat een hete avond hebben'

In de jaren negentig was hij een televisiebekendheid, maar het jongere publiek heeft misschien nog nooit van hem gehoord. Toch is showhypnotiseur Rasti Rostelli (70) nog lang niet klaar. Deze weken doet hij Brabant aan, zondag was Oudenbosch zijn eerste stop. Omroep Brabant was erbij en zag een show vol citroenen, seks en lachen om ongemak. "Als je wakker wordt, zie je een hardcore pornofilm. Je bent opgewonden."

De zaal van cultureel centrum Fidei Et Arti zat zondagavond bijna vol. Zo'n honderd man, met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar, was uitgelopen voor de showhypnotiseur. "De directie presenteert u Rasti Rostelli", galmde een voice-over door de zaal. Daarna begon Rostelli met zijn "experimenten" om mensen kennis te laten maken met de kracht van het onderbewuste.

Stoppen met roken

Aan vrijwilligers geen gebrek. Met de belofte dat mensen na de hypnose zouden stoppen met roken, afvallen en van hun telefoonverslaving af zouden komen, lokte Rostelli ruim een derde van het publiek het podium op.

Wie is Rasti Rostelli? Het is niet de eerste keer dat Roland van den Berg (70), beter bekend als Rasti Rostelli, in Brabant optreedt. Zijn allereerste optreden in Nederland in 1987 was zelfs in Eindhoven. De showhypnotiseur kwam regelmatig in opspraak. Zo zou hij niet genoeg nazorg bieden. Ook zouden mensen die over hete kolen moesten lopen met brandwonden in het ziekenhuis zijn beland. Volgens Rostelli hadden deze mensen niet goed naar hem geluisterd. In 2015 ging een act waarbij Rostelli geblinddoekt met een kruisboog schoot mis en raakte hij een student in zijn kin. Volgens de hypnotiseur viel de wond mee.

Na zijn welbekende citroenact, waarbij de gehypnotiseerden zonder zure gezichten een citroen eten, omdat ze denken dat het sappige perziken zijn, koos hij zes kandidaten uit die het meest gevoelig bleken voor de hypnose. In anderhalf uur tijd haalde Rostelli de ene na de andere grap met hen uit. Het afkomen van een verslaving verdween duidelijk naar de achtergrond. 'Vanochtend nog geschoren'

Een terugkerend thema in de show is seks. Zo wordt de gehypnotiseerden wijsgemaakt dat ze een seksfilm kijken. "Je bent opgewonden. Een echte hardcore pornofilm. Het is heerlijk, hevig en stevig", zo hijgt Rostelli in de microfoon. Daarna denken ze dat ze als enige spiernaakt zijn. Rostelli bekijkt het kruis van een vrouw en zegt: "Mooi driehoekje, hoor." Onder luid gelach van het publiek antwoordt ze: "Ja, vanochtend nog geschoren!"

De zaal in Fidei Et Arti.

De hilariteit zit hem vooral in het ongemak. Bijvoorbeeld als Rostelli twee vrouwen vertelt dat ze hem willen "veroveren". Eén vrouw kan niet van hem afblijven en stelt voor stiekem samen naar haar huis te rijden. Haar man zit in de zaal. "Die is kaal, jij hebt mooi lang haar waar ik lekker doorheen kan gaan."

'Nazorg niet nodig'

Opvallend is het gemak waarmee Rostelli kandidaten wegstuurt als ze niet vatbaar (genoeg) blijken voor de hypnose. Sommigen zijn dan al een halfuur lang onder hypnose. Een vrouw die de opdracht kreeg na de show "vier uur lang hevige seks zonder genade" met haar man te hebben, liep dolverliefd op haar man af om hem te zoenen. Bijkomen hoefde niet: Rostelli moedigde haar juist aan direct naar huis te gaan.

Fidei Et Arti in Oudenbosch.

"Ze gaat zeker een hete avond hebben", lacht Rostelli na afloop aan de bar. In deze toestand naar huis rijden is volgens hem geen probleem. "Ik doe dit al 44 jaar en er is nog nooit een ongeluk gebeurd." Zou de vrouw, die intieme details deelde met het publiek, zich achteraf niet schamen? "Nee, mensen vertellen niets wat ze niet willen. Voor deze vrouw is dat kennelijk geen probleem. De kritiek, ook over nazorg, komt van mensen die het begrijpen."

'Ik ging voor het afvallen'

Een van de gehypnotiseerden was Kees (72). Na afloop was hij lyrisch. Rostelli vertelde hem onder hypnose dat hij vanaf nu alleen nog maar salades wilde eten. De komende vier weken zou Kees 7 tot 8 kilo afvallen, zonder honger te hebben. Na thuiskomst dronk Kees een borreltje om de avond te laten bezinken. "Ik was keimoe. Je loopt toch een beetje te malen. Ik was sceptisch tegenover hypnose, maar nu heb ik het zelf meegemaakt. Dat is heel bijzonder", vertelt hij de dag erna aan de telefoon.

Of Kees een dag na de show inderdaad geen zin meer had in vettigheid? "Ik heb net boodschappen gedaan en een saucijzenbroodje meegenomen", lacht hij. "Ik ging voor het afvallen naar het podium. Het is te hopen dat het lukt, maar ik denk niet."

Gratis voor jongeren

Hoewel de zaal genoot, gaf Rostelli de avond maar een 6,5. "De kandidaten reageerden minder dan andere avonden, soms is het veel spectaculairder." Hij denkt voorlopig nog niet aan stoppen en wil een nieuwe generatie aanboren. Daarom geeft hij gratis kaarten weg aan gasten van 13 tot en met 23 jaar. "Die kennen mij nog niet. Zolang ik het fysiek en mentaal aankan, blijf ik doorgaan."

Kritiek Marcel Borst, gecertificeerd hypnotherapeut, is kritisch op de werkwijze van Rostelli. Hij noemt bijvoorbeeld de ontbrekende nazorg voor mensen die intieme bekentenissen hebben gedaan: "Bij sommige mensen is er niks aan de hand, maar bij anderen wel. Dat kun je onmogelijk inschatten op het podium. Misschien krijgen mensen wel een deuk in hun eigenwaarde, krijgen ze slaapproblemen of nare dromen. Een hypnotherapeut vangt dit op. Op een podium doet niemand dat." Borst is gespecialiseerd in mensen helpen om te stoppen met roken. Rostelli zegt dit in een paar minuten te kunnen. "Als het zo makkelijk zou werken, zou iedereen het doen", zegt Borst. Zelf werkt hij met een programma van veertien dagen. "Ook zonder enige hulp stopt zo'n 6 procent van de rokers. Dat er na zo'n show mensen niet meer roken, bewijst dus niet dat het werkt." "Als hypnotherapeut kies ik bewust niet voor showhypnose", vervolgt Borst. "Hypnose is een krachtig instrument, Rostelli lijkt dat te onderschatten." Borst vindt de techniek "te krachtig om in te zetten om mensen belachelijk te maken".

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