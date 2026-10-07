Benno L. woonde jarenlang omringd door kinderen in deze Duitse flat

Troosteloos. Wandelend door de Duitse buurt waar Benno L. voor zijn veroordeling woonde, is dat het eerste woord dat te binnen schiet. Alleen de spelende kinderen op straat maken het plaatje iets levendiger. Kindermisbruiker Benno L. woonde na zijn vertrek uit Nederland in deze flat. "Hij gaf iedereen zijn telefoonnummer."

Al wandelend door de buurt valt op dat er een groot verloop is in deze wijk. Iedereen die je aanspreekt woont hier pas net een paar weken, maanden of hooguit een jaar. Benno L. woonde er jaren. Hij ontpopte zich tot een behulpzame, vriendelijke opa die iedereen in de buurt kende. Het blok waar de 76-jarige kindermisbruiker na zijn vertrek uit Nederland woonde, oogt verlaten. Een smoezelige, witgrijze gevel met hier en daar zwarte vegen boven de ramen. Je zou het pand zomaar kunnen aanzien voor een vluchtelingenopvang of zorginstelling.

De hoekwoning waar Benno L. na zijn vertrek uit Nederland woonde

Benno woonde jarenlang in een hoekwoning op de begane grond, direct aan een grasveldje. Ernaast een rij garages. In één daarvan stalde hij zijn camperbusje, waar hij af en toe aan sleutelde. Vanaf het moment dat hij daar kwam wonen, vertelde hij iedereen in de buurt dat hij goed kon klussen, zeggen twee dames die tegelijk met Benno L. in de buurt woonden. "Hij gaf aan iedereen zijn telefoonnummer."

Op die manier kwam hij ook in contact met een gezin (dat was gevlucht uit Irak en Syrië, red.) dat boven hem woonde. Wat begon met het doen van onschuldige klusjes, ontwikkelde zich snel tot een innige band. Benno L. hielp met het leggen van tapijt en het vertalen van brieven. Later stelde hij zich beschikbaar als oppas voor hun dochters.

Veroordeeld in Duitsland Benno L. werd in 2010 in Den Bosch veroordeeld tot 6 jaar cel voor het misbruik van tientallen meisjes tijdens zijn zwemlessen, waaronder Mara, die daarover vertelt in de podcast van Omroep Brabant 'Benno L. zat aan mijn kind'. Later blijkt dat hij na zijn vrijlating in Duitsland was gaan wonen en daar was doorgegaan met het misbruiken van vijf Duitse meisjes, toen tussen 3 en 11 jaar oud. Hiervoor werd hij in 2024 voor veroordeeld. Hij kreeg in Duitsland 9 jaar el opgelegd en ook tbs. Volgens de Duitse officier van justitie werd L. een plaatsvervangende opa voor de kinderen. L. bracht steeds meer tijd met de kinderen door; samen zwemmen, tochtjes bij hem op de motor en ze gingen op korte vakanties naar bijvoorbeeld Hamburg.

De twee meisjes bleven regelmatig logeren. Later bleek dat L. de kinderen stiekem filmde terwijl ze zich afdroogden en aankleedden. Daar bleef het niet bij. Een van de meisjes vertelde op school dat ze weleens in bed sliep bij Benno. Ook op zijn slaapkamer werd een camera ontdekt. Op de beelden werd vastgelegd hoe L. de meisjes betastte en hoe hij ze spelenderwijs, maar gedeeltelijk aangekleed, gymnastiekkunstjes liet uitvoeren.

"We wisten niet dat hij een pedofiel was."

De dames uit de buurt herinneren zich nog goed hoe een speciale eenheid van de politie met grof geweld een paar jaar geleden het appartement van Benno L. binnenviel en hem arresteerde. “Dagenlang stonden er gewapende mannen bij zijn huis.” Het was een grote schok voor de buurt. Niemand had dit zien aankomen, vertellen de dames. “We wisten niet meteen dat hij pedofiel was. Zodra we hoorden dat het om kinderen ging, was die conclusie snel getrokken", verzucht de vrouw. Niet veel later werden er eieren tegen de ramen van Benno’s appartement gegooid. Achteraf gezien waren er wel signalen, realiseren de vrouwen zich. “De kinderen van dat gezin (dat boven hem woonde, red.) waren heel vaak bij hem thuis. Hij paste op en maakte muziek met ze, terwijl hun ouders aan het werk waren", zegt één van hen. "Wat vooral vreemd was, is dat de kinderen soms halfnaakt, in hun ondergoed, door het trappenhuis liepen.” De twee dames zijn nog steeds beduusd van alles wat er zich in het appartement naast hen heeft afgespeeld. “Dit was totaal niet hoe we hem kenden. Het is ontzettend verdrietig voor die twee meisjes en voor de andere slachtoffers.” Ze maken zich zorgen om de psychische gevolgen van het misbruik. “Het is een verschrikkelijke nachtmerrie.”