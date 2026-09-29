Recordwarme nazomer zet ijsmaker weer aan het werk: 'Niet durven dromen'

Voor ijsmaker Gijs Kennis en zijn team van De Smaak is de warme nazomer een kers op de taart. Ze hadden niet meer verwacht dat ze nu nog veel ijs zouden verkopen, maar moeten alsnog alle zeilen bijzetten. Nooit eerder was het zo warm op 29 september als dinsdag. "We hadden dit van tevoren niet durven dromen."

Toen Gijs afgelopen weekend na de voetbalwedstrijd van zijn zoon op zijn telefoon keek, zag hij zeven gemiste oproepen. "Dan weet je voldoende. Dan ga je meteen aan de slag." Nog één keer vlammen

Gijs sprokkelde zijn medewerkers bij elkaar om nog één keer te vlammen. "We zorgen dat alle smaken er zijn, zetten onze schouders eronder en zorgen dat de vitrine weer vol ligt."

Gijs is maar wat blij met de warmte. "Dit is wel een hele mooie plus, extra omzet voordat je de winterperiode ingaat. Normaal gesproken maken we deze omzetten niet meer." Seizoen normaal voorbij

De ijsverkoop bij De Smaak loopt meestal tot ongeveer begin september. "Dan zijn de vakanties meestal weer voorbij en zit de portemonnee weer dicht. Als het weer inzakt, zakt alles meteen helemaal weer in." Maar dit jaar pakte het anders uit. Vrijwel de hele zomer was het mooi weer. "Volgens mij hadden we alleen met Hemelvaart een mindere dag. De rest is top. Je hoort mij niet klagen." Ook medewerkster Ilse Kennis geniet van de onverwachte opleving. "We zagen het al een klein beetje aankomen, maar dit is een hele leuke verrassing. Leuk om nog even mee te pikken."