OM wil namen artsen achter brief over Milou toch geheimhouden

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak over de namen van veertien artsen die een brief over de euthanasie van de 17-jarige Milou Verhoof uit Bavel ondertekenden. De rechtbank bepaalde dat de ouders van Milou die namen moeten krijgen. Het OM vindt dat mensen hun zorgen in vertrouwen met justitie moeten kunnen delen.

Ouders willen namen De ouders van Milou willen weten wie de brief heeft ondertekend. Ze willen de artsen kunnen aanspreken en eventueel een klacht tegen hen indienen bij de tuchtrechter. De rechtbank in Den Haag bepaalde begin september dat het OM de namen van alle veertien artsen aan de ouders moest geven.

Milou overleed in 2023 door euthanasie, omdat ze ondraaglijk en uitzichtloos psychisch leed. Na haar overlijden stuurden veertien artsen, onder wie psychiaters, een brief aan het OM. Daarin vroegen ze om te onderzoeken of de ouders en behandelaars van Milou mogelijk invloed hadden gehad op haar keuze voor euthanasie.

Het OM is het daar niet mee eens. Volgens het OM moeten mensen hun zorgen in vertrouwen met politie en justitie kunnen delen, zonder bang te zijn dat hun naam later bekend wordt. Met het hoger beroep wil het OM van het gerechtshof duidelijkheid over de vraag wanneer de rechter een uitzondering mag maken op die vertrouwelijkheid.

Bijzondere omstandigheden

De rechtbank vindt dat uitgangspunt ook belangrijk, maar maakte in deze zaak toch een uitzondering. Volgens de rechter waren er bijzondere omstandigheden. Zo hadden de ouders nog steeds veel last van de beschuldigingen uit de brief. Ook stond er niet in de brief dat die vertrouwelijk was.

De zaak kreeg veel aandacht. De ouders van Milou vertelden eerder dat ze na haar overlijden doodswensen kregen en dat mensen bij hun huis kwamen. Ze zeggen dat de brief hen ten onrechte neerzette als ouders die hun dochter richting de dood zouden hebben geholpen.

Spijt bij ondertekenaar

Psychiater Jim van Os, een van de ondertekenaars, zei onlangs dat hij spijt heeft van de pijn die de brief bij de ouders heeft veroorzaakt. Hij vertelde dat hij in 2024 al zijn excuses aan hen heeft aangeboden.

Tegelijk zei Van Os dat hij blijft staan achter zijn zorgen over de ontwikkeling van euthanasie bij psychisch lijden. Achteraf had hij die zorgen misschien op een andere manier geuit, zei hij.