'Deze camper is onvervangbaar': zoon zoekt gestolen camper van vader

De diefstal van een camper maandag in Best is hard aangekomen bij de eigenaar. De wagen werd rond middernacht weggehaald van een oprit aan de Dauwheuvel. De eigenaar is volgens zijn zoon helemaal van slag. "Omdat nog geen drie weken geleden zijn vrouw overleden is met wie hij mooie reizen maakte met deze camper."

Zijn zoon Stef van der Stokker (35) doet er nu alles aan om deze onvervangbare camper terug te krijgen. Op sociale media roept hij op om tips en videobeelden te delen met de politie.

"Op beelden van buren is te zien hoe twee mannen van naar schatting tussen de 20 en 30 jaar elkaar bij de camper ontmoeten", vertelt Stef. "Ze verdwijnen uit beeld en dan rijdt ook de camper van de oprit. Even verderop stopt de camper. De tweede man komt eraan gerend en stapt in. Dan verdwijnt de camper definitief uit het zicht."

De mannen zijn op deze beelden niet echt herkenbaar stelt Stef. "Eentje draagt een petje en heeft een opvallende kleur broek, waarschijnlijk rood of oranje. "

De gestolen camper is grijs met zwarte accenten.

Merk: Fiat Ducato Maxi

Type: La Strada - Avanti C

Kenteken: K-658-RP

Bijzonderheden: swing-arm/ fietsendrager

Spullen in de camper

In de gestolen wagen liggen veel persoonlijke spullen van grote emotionele waarde. Zo liggen er klimspullen, bergschoenen, kleding en een opblaasbare kano. De camper is twaalf jaar oud.

Zoon Stef weet zeker dat de camper om vijf voor twaalf gestolen is omdat dit op camerabeelden staat. Een half uur daarvoor had zijn vader nog bezoek uitgezwaaid. Hij ging daarna naar bed. Stef vermoed dat de dieven gewacht hebben tot alle lichten in huis uit waren en toen hun slag hebben geslagen.