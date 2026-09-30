Het was kans van zijn leven, maar deze MMA-prof eindigt in ziekenhuis in VS

Het had het gevecht van zijn leven moeten worden. Voor Ilias Bulaid (31) stond vannacht een gevecht op het spel waarbij hij een UFC-contract kon verdienen. Het gevecht ging echter niet door, want de Bosschenaar belandde met een infectie in het ziekenhuis. "We hebben alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag, maar deze situatie was buiten onze controle", schrijft zijn team.

Bulaid sprak al langer de wens uit naar de UFC, de grootste vechtsportorganisatie binnen mixed martial arts (MMA), te gaan. Toen het telefoontje kwam en hij naar Las Vegas mocht om voor een plekje te vechten, twijfelde hij dan ook geen moment.

De Bosschenaar vertrok in topvorm naar Amerika, maar volgens zijn team kreeg Bulaid een paar dagen voor de weging klachten aan zijn maag en buik. "Vanaf dat moment hebben we nauw contact onderhouden met het UFC Medical Team en de situatie zorgvuldig laten beoordelen", meldt zijn team in een verklaring.

Heftiger

Bulaid ging nog wel naar de weging en dat verliep volgens plan. De 2,5 kilo die hij kwijt moest, waren eraf. De infectie werd daarna heftiger en hij belandde zelfs in het ziekenhuis. "De afgelopen dagen hebben we meer tijd in het ziekenhuis doorgebracht dan in het hotel. Na een medische beoordeling heeft de UFC-arts besloten dat Ilias niet verantwoord kan vechten."

Er gaat voorlopig een streep door de droom van de voormalig kickbokser, die sinds zijn overstap naar MMA nog ongeslagen is als prof.