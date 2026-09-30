Auto die jongen kreeg van opa uitgebrand: 'Zou 'm vandaag overschrijven'

Buurtbewoners in Waspik hebben voorkomen dat veel meer auto's in vlammen opgingen. Op een parkeerplaats aan de Louis Pasteurstraat brandden in de nacht van dinsdag op woensdag drie auto's uit. Een daarvan is de Toyota die een jonge buurtgenoot van zijn opa had gekregen. Buurtbewoner Andrew Teuns kon nog twee auto's op tijd wegrijden. "Ik was nog boos op mijn vrouw omdat de binnenverlichting niet aan stond."

Rond kwart over vijf kreeg de brandweer de eerste melding van een autobrand . De brandweer was er snel, maar kon niet voorkomen dat drie auto's uitbrandden. Een vierde auto raakte beschadigd. Buurtbewoners haalden andere auto's die in de buurt stonden nog op tijd weg.

Boos op vrouw Andrew Teuns hoorde een klap en kwam, net als veel buurtbewoners, af op het lawaai van klappende autobanden. Hij bedacht zich geen moment en zette zijn eigen auto, die ook op de parkeerplaats stond, weg. Daarna stapte hij in de auto van zijn vrouw.

"Ik was nog boos op mijn vrouw omdat de binnenverlichting niet aan stond", vertelt hij. "Ik kon het contactslot niet vinden, terwijl ik in de binnenspiegel de vlammen bij een andere auto zag."

Uiteindelijk bracht hij ook de auto van zijn vrouw in veiligheid. Toen hij terug wilde om de Volkswagen Polo van zijn dochter weg te halen, hield de brandweer hem tegen. De brandweer was bang voor een explosie: in het combobusje dat als eerste in brand vloog, lagen mogelijk gasflessen. De Polo staat een eindje verderop, met smelt- en lakschade.

Geluk bij ongeluk

"Maar dat busje was leeg", zegt Jan Riool. "Ja, zo heet ik echt: Jan L. Riool uit Waspik." Hij kan er zelf nog steeds om lachen. Riool kwam 's nachts ook kijken en is daarna maar gaan vissen.

Woensdagochtend staat hij, net als veel buurtbewoners, bij de zwarte resten op de straatstenen. De auto's zijn al afgevoerd. "De eigenaar van die combo heeft hem gisteren nog gewassen. Hij zou vandaag een nieuwe leasebus krijgen."

Auto van opa

Een jonge buurtgenoot heeft minder geluk. Zijn drie jaar oude Toyota is volledig uitgebrand. "Ik vind het heel zielig voor die jongen", zegt Riool. "Hij had de auto van zijn opa gekregen, omdat die er niet meer in kon rijden. Hij zou hem vandaag laten overschrijven."

De politie onderzoekt nog hoe de brand is ontstaan. Buurtbewoners zagen dinsdagavond een fatbike rondrijden in de buurt. "Op de camerabeelden zie je iemand weglopen en een felle koplamp", zegt een buurtbewoonster. "Maar daarop valt niemand te herkennen."