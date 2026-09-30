Tilburg haalt meer dan honderd gevaarlijke fietspaaltjes weg na meldingen

De gemeente Tilburg haalt meer dan honderd fietspaaltjes weg. De paaltjes staan op sommige plekken in de weg, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. "Ik weet dat er ongelukken gebeuren en in enkele gevallen is er vorig jaar zelfs een dodelijke afloop geweest", zegt Rob van Mierlo, voorzitter van FietsForum Tilburg.

Oorzaak onbekend Uit de registraties van fietsongelukken blijkt niet wat de oorzaak van een ongeluk is, zegt de woordvoerder. Daardoor is niet precies te zeggen hoeveel ongelukken door fietspaaltjes komen. Wel krijgt de gemeente meldingen van inwoners die tegen een paaltje zijn gebotst of een paaltje onveilig vinden.

In Tilburg gebeuren elk jaar 400 eenzijdige fietsongelukken, zoals valpartijen en botsingen. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten aan Omroep Tilburg . Het gaat alleen om ongelukken die in de gegevens van de ambulancedienst terechtkomen. Het echte aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedere fietser een ongeluk meldt of door ambulancepersoneel nagekeken hoeft te worden.

Daarom zijn in de Reeshof en De Blaak meer dan honderd fietspaaltjes weggehaald of aangewezen om weg te halen. De gemeente bekijkt ook in andere wijken welke paaltjes nog nodig zijn. "Als blijkt dat een paaltje niet langer noodzakelijk is om bijvoorbeeld ongewenst autoverkeer tegen te houden, verwijderen we het", zegt de woordvoerder.

Keuze per plek

Bij de keuze kijkt de gemeente naar de richtlijnen van kennisinstituut CROW, naar meldingen van inwoners en gebruikers van aangepaste fietsen, en naar de Paaltjesmelder van de Fietsersbond. Per plek bekijkt de gemeente of er zonder paaltje echt een probleem ontstaat en of dat ook op een andere manier op te lossen is.

Het werk in de Reeshof begon begin september. De gemeente pakt het in stappen aan, en een vaste einddatum voor heel Tilburg is er niet. Ondertussen blijft de gemeente meldingen van fietsers volgen, om te zien of de maatregelen werken.

Paaltje als uitzondering

Rob van Mierlo van FietsForum Tilburg vindt het goed dat de gemeente dit oppakt. "In principe zijn wij ervoor dat ze er niet staan. De uitzondering is de situatie waarin het per se nodig is om auto's weg te houden", zegt hij.

FietsForum Tilburg krijgt elk jaar tientallen meldingen van fietsers over gevaarlijke situaties. Van Mierlo hoopt dat paaltjes op onoverzichtelijke plekken goed zichtbaar zijn. Fietsers kunnen een paaltje over het hoofd zien of verwachten het er niet. Een opvallende kleur kan volgens hem helpen. "De kleur moet flink afwijken van de ondergrond die daar ligt."

Volgens de gemeente blijven paaltjes staan als ze nodig zijn om auto's te weren of een andere functie voor het verkeer hebben. Soms zoekt de gemeente naar een alternatief. Alleen paaltjes die volgens de richtlijnen niet nodig zijn, gaan weg.

Ook in Den Bosch

Tilburg is niet de enige Brabantse gemeente die fietspaaltjes onder de loep neemt. In 2025 besloot Den Bosch om ongeveer 130 gevaarlijke of overbodige paaltjes weg te halen of neer te klappen. De Fietsersbond drong daar al langer op aan, omdat fietsers tegen de paaltjes kunnen botsen en daarbij gewond kunnen raken.