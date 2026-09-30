Politie weet wie minderjarige verdachte is van wie foto werd gedeeld
De politie weet inmiddels wie de minderjarige jongen is van wie vorige week een herkenbare foto werd verspreid. Dat gebeurde in een onderzoek naar de oplichting van een hoogbejaarde man in Eindhoven. De jongen is door meerdere mensen herkend, laat een woordvoerder woensdag weten. Het delen van de foto zorgde vorige week voor gefronste wenkbrauwen.
Het Openbaar Ministerie (OM) geeft namelijk bijna nooit een foto van een minderjarige verdachte vrij. Vanwege de ernst van de zaak en de kans op herhaling maakte het OM dit keer een uitzondering.
Hoewel de jongen is herkend, is hij nog niet opgepakt of aangesproken door de politie. Een woordvoerder laat woensdag weten dat de informatie nu bij de recherche ligt. "Zij gaan kijken wat de vervolgstappen gaan zijn", legt de woordvoerder uit.
De politie waarschuwde anderen al op X, nadat de jongen was herkend: "Laat het voor anderen een waarschuwing zijn. Laat je niet verleiden!"
Waar wordt hij van verdacht?
De jongen wordt verdacht van het bestelen van een hoogbejaarde man door gebruik te maken van een babbeltruc. Volgens de politie werd het slachtoffer op zondag 19 april gebeld met het verhaal dat er een kistje in zijn huis stond dat eerder door een klusjesman was achtergelaten. De inhoud daarvan zou gevaarlijk zijn, en daarom kreeg de man het advies er vooral niet zelf naar op zoek te gaan. Er zou iemand voor langskomen.
Eenmaal binnen vulde de jongen een kussensloop met kostbaarheden van de oude man. Daarna ging hij er snel vandoor. Hij kon niet voorkomen dat de thuishulp, die net was aangekomen, een foto van hem maakte. Zij had er een slecht gevoel bij.
Niet gemeld
De politie liet die bewuste foto een week lang wazig zien op haar website en sociale media. Omdat de tiener zich daarna niet meldde, besloot de officier van justitie de foto zonder blur te verspreiden.
Volgens het OM wordt altijd beoordeeld of zo'n inbreuk op de privacy gerechtvaardigd is. Het OM spreekt van "een brutaal en ernstig delict dat bovendien gezamenlijk en duidelijk gepland is" en vreest dat het opnieuw kan gebeuren. De jongen had een week de tijd om zich te melden. Omdat hij dat niet deed, werd hij herkenbaar getoond om de zaak op te kunnen lossen.
Of de jongen zelf weet dat de politie naar hem op zoek is, is niet bekend.