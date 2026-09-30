Politie weet wie minderjarige verdachte is van wie foto werd gedeeld

De politie weet inmiddels wie de minderjarige jongen is van wie vorige week een herkenbare foto werd verspreid. Dat gebeurde in een onderzoek naar de oplichting van een hoogbejaarde man in Eindhoven. De jongen is door meerdere mensen herkend, laat een woordvoerder woensdag weten. Het delen van de foto zorgde vorige week voor gefronste wenkbrauwen.

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft namelijk bijna nooit een foto van een minderjarige verdachte vrij. Vanwege de ernst van de zaak en de kans op herhaling maakte het OM dit keer een uitzondering. Hoewel de jongen is herkend, is hij nog niet opgepakt of aangesproken door de politie. Een woordvoerder laat woensdag weten dat de informatie nu bij de recherche ligt. "Zij gaan kijken wat de vervolgstappen gaan zijn", legt de woordvoerder uit. De politie waarschuwde anderen al op X, nadat de jongen was herkend: "Laat het voor anderen een waarschuwing zijn. Laat je niet verleiden!"