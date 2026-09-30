FC Den Bosch raakt aanvoerder Felida ruim na sluiten transfermarkt kwijt

Kevin Felida verlaat FC Den Bosch. De aanvoerder van de Bosschenaren heeft, hoewel de transfermarkt in Nederland al is gesloten, een nieuwe club gevonden. Hanoi FC uit Vietnam maakt naar verluidt een transferbedrag van een ton over naar FC Den Bosch. Bij de club uit de hoofdstad van Vietnam tekent de international van Curaçao een contract tot het einde van het seizoen.

Deze zomer werd Felida door bondscoach Dick Advocaat geselecteerd om met Curaçao deel te nemen aan het WK. Tot speelminuten op het toernooi kwam hij niet. Vervolgens leek hij dit seizoen bij FC Den Bosch te blijven, aangezien de transfermarkt in Nederland al ruim drie weken dicht is. Maar nu is hij alsnog vertrokken naar Hanoi FC in Vietnam.

Felida stroomde in 2017 door vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal van FC Den Bosch. De 26-jarige middenvelder verliet de club daarna om naar RKC Waalwijk te gaan, maar hij keerde vorig jaar terug in De Vliert.

Daar is de transfermarkt nog wel open en dus kunnen zij nog spelers aantrekken. FC Den Bosch mag te allen tijde verkopen aan landen waar de transfermarkt nog geopend is, maar een club is niet verplicht mee te werken aan een transfer. Mochten de Bosschenaren een vervanger zoeken, dan mogen zij alleen transfervrije spelers contracteren.

Bij Hanoi FC tekent Felida een contract voor één seizoen. In Den Bosch liep zijn contract tot het einde van het seizoen. Volgens de Helmondse transferjournalist Mounir Boualin ontvangen de Bosschenaren bijna 100.000 euro vanuit Vietnam, waar Hanoi FC na twee wedstrijden nog geen punt wist te pakken.

Waarom verkopen?

Ook FC Den Bosch is niet al te best aan het seizoen begonnen. Met nieuwe coach Bart Schreuder bezetten zij momenteel de zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Waarom zou je dan je aanvoerder verkopen?

Technisch directeur Jesper Gudde geeft antwoordt: "Kevin heeft deze zomer al aangegeven dat hij graag een stap wilde maken. Tot vorige week was er echter geen concrete interesse en nu kwam deze optie ineens voorbij."

Een vervanger halen voor Felida wordt lastig, beaamt hij:. "Het is voor ons sportief gezien natuurlijk niet ideaal om nu een vaste basisspeler te verliezen. Als zich dan een mooie en bijzondere mogelijkheid voordoet, kijken we daar serieus naar. Deze ervaring wilden wij hem niet onthouden."