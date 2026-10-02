Maartje deelt haar lichaam na borstkanker, maar Instagram grijpt in

Een video waarin de 29-jarige Maartje Geertsema uit Odiliapeel open is over haar lichaam na borstkanker, wordt door Instagram gemarkeerd als gevoelige inhoud. Volgens Maartje zorgt dat ervoor dat haar verhaal minder goed wordt verspreid, terwijl ze juist het taboe rondom de gevolgen van kanker wil doorbreken.

Maartje kreeg in juni 2025 jaar de diagnose borstkanker. Dat ontdekte ze nadat bekend werd dat ze een genetische afwijking heeft waardoor ze een verhoogd risico liep. Het nieuws kwam totaal onverwacht. "Ik stond op de vuilnisbelt, midden in een verbouwing. De dag ervoor had ik een echo gehad en ik dacht eigenlijk dat het een cyste kon zijn. Ik ging gewoon weer verder met mijn leven. Tot dat telefoontje kwam."

"Het maakt je lichaam kapot."

Toen ze hoorde dat het om kanker ging, stortte haar wereld even in. "Je schrikt enorm, je kan het eigenlijk niet omschrijven. Ik begon meteen te huilen toen ik de eerste zin hoorde." Na de diagnose volgde een zwaar behandeltraject. Maartje kreeg chemotherapie en onderging daarna een volledige borstamputatie. "Ik heb geen tepels meer en er zijn permanente siliconenprotheses geplaatst." Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen gevonden, maar de behandelingen hebben veel impact gehad. "Het maakt je lichaam kapot." Tijdens haar herstel deelt Maartje haar verhaal. Ze bouwde haar website VoordelenvanKanker.nl en maakte video's over haar herstel op sociale media, waaronder Instagram. Met haar openheid wil Maartje een onderwerp bespreekbaar maken waar volgens haar nog veel schaamte omheen zit. "Veel medekankerpatiënten vinden het lastig om te delen wat er met hun lichaam gebeurt. Ze zijn er niet blij mee of schamen zich ervoor."

"Ik ben bang dat andere vrouwen het gevoel krijgen dat hun littekens niet zichtbaar mogen zijn."

Zelf wil ze dat juist doorbreken. "Ik heb daar minder last van. Toen dacht ik: dan ben ik misschien degene die het wel deelt. Misschien wordt het voor anderen daardoor ook makkelijker om erover te praten." Ze maakt zich zorgen dat het label ‘gevoelige inhoud’ juist het verkeerde signaal geeft. "Ik ben bang dat andere vrouwen daardoor nog duidelijker het gevoel krijgen dat hun littekens, hun traject en hun veranderde lichaam niet zichtbaar mogen zijn."